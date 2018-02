FÚNEBRES | 16 de Febrero de 2018

Hoy 03:37 -

- Juan Carlos Metzler

- Selva Alcira Villalba (Matará)

- Carlos Alberto Suárez

- Rubén Exequiel Verón

- Julio Carlos García

- María Catalina Ovejero

- Simón Belarmino Sánchez (El Barrial)

- María Elsa González (Fernández)

- Ana María Josefina Tótaro de Cianferoni

GARCÍA, JULIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14 /2/18|. Su esposa Telma Galván, sus hijos Jorge, Cristian, Marisa, Vanesa, Víctor, h. politicos Yesica, Isabel, Santiago, Ana, sus nietos Nicolas, Mileidi, Maximo, Araceli, Rodrigo, Barbi, Francesca y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9.00 hs. en el cementerio Los Flores.- SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

MATOS, FÉLIX ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Su hermana Magalí, su esposo René, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundodolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

MATOS, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14 /2/18|. Su tía Magalí, su esposo René, sus hijos y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimieto, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

METZLER, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Su esposa Norma Noemí Baes. Sus hijos Alejandro, Jorge, Juan, Cecilia, Laura, Juancito. Su hijo político Daniel. Su amigo íntimo Darío Diganchi y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

OVEJERO, MARÍA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció 15/2/18|. Su hija María del Carmen Flores, sus nietos Nicolás, Ariana y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs en el cementerio La Piedad. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

SAYAGO, MERCEDES YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Los compañeros de su hijo Tec. J. Castillo: Arq. R. Basualdo, Ing. R. Peña Soria, Tec. R. Barrionuevo, Tec. M. Jimenez, Tec. C. Dominguez, participan su fallecimiento con profundo respeto y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Señor, recíbelo en tus brazos a este amigo entrañable y en este descanso eterno al Altisimo lo proteja con su mirada. Alicia Beatriz Prados de Ávila e hijas Valeria, Analia y Belen, hijos politicos y nietitos Juani y Francisco participan con mucho dolor por la partida de esta bellisima persona que compartimos la infancia.

SAYAGO, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu Reino a este amigo del alma quien dejó en la tierra hermosos recuerdos y afectos. Ana Maria Prados y flia, participan con mucho dolor esta irreparable pérdida.

SGOIFO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Raúl A. Valladares, su esposa Alba Alicia Juárez, participan el fallecimiento del hermano de Gustavo y Negrita, acompañándolos en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus hijos Carlos, Gely, Walter, hija política Sandra, nietos Gonzalo, Augusto y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.- SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Dios te llevo a su Reino, donde no existe el dolor, la enfermedad, el llanto. Vivirás eternamente en nosotros. Su hermana Pocha, sus sobrinas Luchi, Teresita, Claudia y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el honorable consejo superior, decanos, vicedecanos, secretarios del rectorado, consejeros directivos, docentes, no docentes y los integrantes de la comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre de la docente del departamento académico de agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Ing. Ángeles Isabel Suárez. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Ing. Pedro Juvenal Basualdo y el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, los consejeros directivos, los secretarios del decanato, personal docente, no docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre de la docente del Departamento Académico de Agrimensura de la Facultad arriba mencionada, Ing. Ángeles Isabel Suárez. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Roberto Suárez y familia participan su fallecimiento.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Charito Casanova de Cavallotti participa con dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Pocha y la acompaña en estos momentos de pesar.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Graciela Suárez y familia participan su fallecimiento.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Los amigos de sus hijos Patricia Legname, Claudia Infante, Marta y Graciela Gonzalez, Silvia Santillán, Adriana Palavecino, Ines Coria, Luis Righetti, Oriana Righetti, Matilde Suárez, Carlos Ledesma, Verónica y Silvia Diaz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Comunidad del CENS Nº 4: directivos, docentes, personal de maestranza, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la profesora Ángela. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Carlos Miranda y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo y compañero de trabajo del IPVU Ing. Walter Suárez, acompañan a sus hermanos en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Daniel Roldán participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo y compañero de trabajo del IPVU Ing. Walter Suárez, acompañan a sus hermanos en estos difíciles momentos.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Su cuñado Hugo Ramírez, María Arias, sus hijos María de los Ángeles, Hugo Orlando, Walter de la Cruz y Cesar Daniel Ramírez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria deseando cristiana resignación a sus hijos.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. María de los Ángeles Ramírez, sus hijos Gonzalo Javier Hernández, Rodrigo Horacio Hernández, sus hijas políticas Mónica Drube, Romina Gómez y su nietita Mía Hernández Drube participan con profundo dolor el fallecimiento" tío Chalo" pidiendo al Señor acompañe a su querida familia en tan difícil momento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Querido hermano Toco. Hago mías unas palabras que escuché hace un tiempo. "Quien no ha perdido un hijo no sabe lo que es el dolor", los abrazamos con el alma y sentimos en lo profundo de nuestros corazones el fallecimiento de Rubencito. Rogamos a Dios resignación para vos, Nora, Luciano, Carolina y toda tu adorable familia. Con el afecto de siempre: Anita, Walter y Coco Coronel.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. El Contador Público Nacional, Hugo Martín Orieta y su equipo profesional del estudio contable participan con profundo dolor de su deceso y acompañan a su familia en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sonia De Marco y Rodolfo Montenegro participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su amigo Rubén Verón, en este dificil momento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Los amigos de su padre: Elías Neme, Germán Vega, Macu Ávila y Rubén Coria participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Tommi Paz y familia, acompañan a Rubén en este difícil momento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Dr. Hugo R. Catella, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Amigo de su padre: Claudio Lescano, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Sus vecinos Olga de Balteiro, José Luis Balteiro y flia, Lis de Balteiro y flia; y Julian Balteiro y flia participan su fallecimiento y acompañan a Marta, Carlos y Andrea en su dolor.

BARRAZA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún; su hijo Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a María Rosa en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. En verdes praderas tu alma descansará junto al Señor. Sus tíos Ramón, Raúl, Lucho, Afa y Susana Torres, sus primos lloran tu inesperada partida y pedimos una oración en tu querida memoria.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Siempre estarás en nuestros corazones y te recordaremos con alegria querido compañero Tuta. Sus compañeros de Fiscalizacion de la Direccion Gral. de Rentas; Mario Sonzogni, Carlos Leal, Manuel Paz, Fabian Stari, Juan Almiron, Iber Gomez, Lidia Luna, Cristina Luna, Guillermo Gonzalez, Juan Coronel, Claudia Cisneros, Guillermo Tolosa, Noelia Botarda, Sergio Zoricich, Ricardo Juarez, Dario Paz, Alvaro Zain, Julio Maguna, Susana Miguel y Raul Ceruti, acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Sus compañeros de trabajo de Dpto. Fiscalizacion Grupo Nº 1 Inspectores Supervisor: Llamil Abraham, Inspectores; Azucena Urquiza, Antonio Santillan, Luis Escobar, Julian De Marco, Hugo Velarde, Mabel Nuri, Néstor Ibarra, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Sus vecinos y amigos Lucy, Romi, Marti Migueles y flia. acompañan a su flia. y ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Compañeros de oficina de su hermana Lorena: Andrea, Natalia, Agustín y Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ESPAÑOL, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/17|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Eleán y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan para que el Señor sea misericordioso y le brinde la paz eterna.

GONZÁLEZ, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Sus hijos Rubén, Hugo, Teresa y Dolores, hijos políticos, nietos y bisnietos participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GONZÁLEZ, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Carlos Tejada y, sus hijos Sebastián, Ramiro, Benjamín María Juliana y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Sus compañeros de trabajo y amigos de Resto - Bar "La Tusca", participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, SIMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Su hermana política Eva Herrera, sobrinas Nora, Elvira, Edelmira, Mercedes, Susana, sus sobrinos politicos Daniel y Ariel, y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio Zonal. Casa de duelo El Barrial Dpto. Capital. Servicio Caruso Cia. Argentina de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VILLALBA, SELVA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/18|. Sus hijos Lucía Moyano, Dante Moyano, Luis Moyano, Hugo Moyano y Rodolfo Ibañes. Sus hijos políticos Juana Olivera. Sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Matará. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - 4219787.

BASUALDO, GREGORIO - MEDINA DE BASUALDO, CARMEN (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor uy esperan la resurrección|. Sus hijos Chini, Cacho y Nene, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 43 años de su partida a la Casa del Señor y 104 años de su natalicio respectivamente. Ruegan oraciones en sus memorias.

BRANDÁN, ROLANDO ABEL (Rody) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/14|. Rody, revivir esta fecha me golpea mucho, es muy triste y doloroso, este vacío inmenso que dejaste en nuestros corazones, me llevas a recordar lo que fuiste en este mundo, hombre solidario, guerrero, y luchador con los que menos tienen, siempre bregaste por la justicia social. Se nos hace difícil tu ausencia, en reuniones familiares, y de amigos. A cuatros años de tu partida, nos reconforta porque estás descansando en paz junto a Dios, donde hay alegría y felicidad, nunca te olvidaremos, siempre estarás en nuestros recuerdos, no estarás físicamente, pero si espiritualmente porque sos la estrella que iluminas, guías y proteges a tus hijas e hijos y a tu tía Norma en esta vida. Hoy a las 20.15 hs se invita a la misa en catedral Basílica por el eterno descanso de tu alma, se ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, TOMASA DEL ROSARIO (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Hermana a nueve días de tu partida todavía nos queda los porqué, no entendemos como, solo nos queda pedir que tu alma este junto al Señor que con su misericordia nos dé a su flia. el consuelo y la resignación para comprender sus designios. Sus hermanos René, Carlina y Roger, hnas políticas Silvia y Mafalda, sus sobrinos Raúl, Silvio, Natalia, David y demás familiares invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (Roly) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Te fuiste sin aviso dejándonos un vacío en nuestras vidas, llevándote parte de nuestras almas. Siempre en nuestros corazones. Nuestro Angel. Su esposa Kuqui, su madre Nelly, sus hijos Vivi, Gabi, Gisell, Erik y Evelin, sus hijos politicos y nietos Martín, Mateo, Sofia, Alejo, Pilar y Santino, con motivo de cumplirse los nueve dias de su fallecimiento, invitan a la misa que se realizará en la parroquia San Jose del Bº Belgrano hoy a las 20.30 hs.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Nuestro querido Rolando fue una persona encantadora, bondadosa, noble y sobre todo tenía una gran sonrisa en su rostro, nunca faltaba una de sus ocurrencias que nos hacía reír a todos, nunca faltaba su presencia en nuestras vidas. Hoy hay que estar agradecidos por todo lo bueno que fue con todos y ahora está en un lugar lleno de paz, donde vivirá feliz con el Señor por siempre permanecerá en el corazón y memoria de tu cuñado Antonio Paz, su esposa Elsa Ledesma y tus sobrinos Patricia, Sergio, Mariana Paz, Carlitos y Estela, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GÓMEZ, MARCOS EDUARDO (Uchino) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/07|. Pasaron 11 años de tu partida, hoy y siempre estarás presente en nuestros recuerdos. Tu esposa Mirta Figueroa, tus hijas Ely, Susy y Belén, hijos políticos, nietos y bisnieta. Hoy te recordaremos en la misa que se oficiara a las 20.30 hs en la parroquia San José Bº Belgrano.

ROLDÁN, ERMELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su esposo Simeón, sus hijos Oscar, Turco, Ramona, Mariela, Juan, Jorge, Nora y Roberto, agradecen a sus vecinos, amigos y familiares por el acompañamiento recibido en tan difícil momento, e invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José de Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento

ROLDÁN, ERMELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Su hijo Jorge, su hija política Paula y sus nietos Lautaro y Consuelo, agradecen a sus vecinos, amigos y familiares por el acompañamiento recibido en tan difícil momento, e invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José de Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ROLDÁN, ERMELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Querida madre hoy hace nueve días que nos dejaste con tanto dolor, hasta ahora no podemos creer y resignarnos de tu partida. Madre querida te vamos a extrañar todos los días del año y muchos años mas. Tu hijo Oscar Cejas, su esposa Yolanda Ibáñez, tus nietos que no tienen consuelo Cecilia, Sebastián, Martin, Milagros y tu adorada bisnieta María Emilia Castillo y tu hijo Juan Cejas y tu nieto Jeremías y Estela Lobos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. "Que nuestro Señor le de el descanso eterno". Su esposa Loreley, sus hijos Teresita Mariela, Carlos Mariano y Federico Nicolás, sus nietas Naiara Sofia y Morelia y su hija politica María de los Angeles, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy 16 de Febrero a las 20.30 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse el 1º aniversario de partida al Reino de los Cielos.

MEDINA, SEBASTIÁN ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Hijo querido, amado y adorado hoy a un año y siete meses de tu partida al Reino de Dios, te recordamos con todo el respeto, el cariño y el amor que te mereces, porque sos, fuiste y serás un gran hijo y gran persona (ejemplo para muchos), hoy sos el ángel que nos guía y cuida por siempre nuestras vidas, te amamos y te extrañamos mucho, mi chiquito, mi dulce. Rogamos una oración en su memoria y que brille para él la luz que, no tiene fin. Sus padres Rosa y Alfonso, su querida hermana Noelia, su adorado ahijado Lorenzo y su cuñado José invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 hs. en parroquia Nuestra Sra. de Lourdes Bº Lourdes. La Banda.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. Hermano, amigo, cuñado que dolor me ocasionó tu partida hacia el Reino del Señor, no puede darte el abrazo y despedida que te merecías, difícil será olvidar los gratos momentos familiares que pasamos en diferentes acontecimientos. Ruego a nuestro Señor te reciba en el paraíso donde no hay dolor y te asigne un lugar de privilegio. Que descanses en paz hermanos, amigo y cuñado, siempre te recordaré. Antonio Paz.