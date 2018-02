Negativo informe de los veedores judiciales por la venta del Grupo Indalo

16/02/2018 -

El juez Julián Ercolini recibió un informe lapidario sobre la posible venta del Grupo Indalo de parte de los veedores judiciales, quienes cuestionaron el traspaso y criticaron duramente a los dueños de OP Investments. Dijeron que no están en condiciones de asumir el control de las empresa del holding. La Afip, querellante y denunciante en la causa por defraudación al Estado contra Cristóbal López, ya se opuso a la operación y ahora sólo resta el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita. Los veedores judiciales concluyeron que OP Investments ‘no puede calificarse como un ‘grupo inversor’ ni ‘controlante’ por no estar en condiciones de enfrentar, per se, los riesgos empresarios de un grupo de la magnitud de Indalo ni de cada una de sus principales empresas’, según consta en el informe de más de 40 carillas. Sobre los actuales administradores, Ignacio Rosner y Sebastián Dellatorre, los veedores sostuvieron que no se los puede considerar como controlantes del holding porque no tienen ‘capacidad patrimonial y financiera’, y no hubo ‘una transferencia accionaria de empresas del grupo Indalo a su favor’. ‘Solo se podrá reconocerlos en su potencial capacidad como administradores, aunque en cuanto a la representación legal sólo lo son formalmente en relación a OIL Combustibles SA, con algunas observaciones formales que requerirían opinión de la Inspección General de Justicia (IGJ) en los casos de las otras dos empresas bajo nuestra veeduría y una información incompleta sobre la constitución del resto de los directorios de las empresas del Grupo, en las que tenemos conocimiento de cambios de autoridades en una decena de empresas más en las que se incorporaron Ignacio Rosler y Sebastián Dellatorre’, sigue el informe.