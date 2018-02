Se corre el telón para la disputa del tercer acto del Apertura

Fotos ACCIÓN Los Clásicos Barriales tendrá una fecha con buenas propuestas. El Apertura recién comienza y los equipos buscan iniciar con el pie derecho

16/02/2018 -

Con una importante cantidad de buenas propuestas, mañana se pondrá en juego la tercera jornada del Torneo Apertura que organiza Los Clásicos Barriales para la Zona Norte, en todas sus diferentes categorías. Según lo pactado por la organización, los partidos que se jugarán en el primer turno tendrán inicio a partir de las 16.

En la misma, El Fondo de Borges tendrá un duro compromiso ante El Seppse en la categoría C 30.

En cambio, por la C 20, San Martín enfrentará como local a Quilmes, un uno de los partidos destacados.

La programación completa, se detalla a continuación.

Cartelera

En cancha de Barrio Aeropuerto: Ruta Uno FC vs. Laureles (20); Peti FC vs. La 203 de Huaico Hondo (20); 7º Pasaje vs. Mal Paso (30).

En Mal Paso: San Martín vs. Quilmes (20); La Banda de Memo vs. Estudiante B (20); Petrolíder vs. Club Triángulo (20); David vs. Mojones (20).

En Calle 107: Hermanos Juárez vs. Los Pibes de Martín (20); Árbol Solo vs. La Plaza (20); Carnes Los Amigos vs. La Plaza (30). En Morumbí Borges: Los Tenas vs. Carnes Los Amigos (20); Villa Borges vs. 21 del Barrio Aeropuerto (20); Polirrubro Ailem vs. Calle 13 (30).

En Fondo de Borges: Juveniles del Borges vs. Los Pibes de la 28 (20); Los Calamares vs. Barrio Colón (20); El Fondo de Borges vs. El Seppse (30).

En Polideportivo Borges: Los Piratas de la 109 vs. Los Pibes del Pasaje (20); La Barra vs. Los Pibes del General Paz (20); Rita Car vs. El 6º Pasaje (30).

En 6º Pasaje: Juveniles Ampliación Borges vs. Amigos de la 18 (20); Juveniles de Villa Borges vs. Juveniles de la Bañadera (20); 6º pasaje vs. El Poli (20); La Bañadera vs. Ruta Uno (30).

En Chañar: Carlitos Legui vs. San Esteban (20); Juv. del Paseo Colón vs. Floreria Ema (20); La Cochetti vs. Alberdi XXIII (30). En La Loma: Juveniles del Pasaje 421 vs. Juveniles del Gas (20); Emaús vs. Los Pibes del Paseo Colón (20); Pasaje 421 vs. Autonomía (30).

En Villa Grimanesa: Panificadora Franci vs. Tabú (20); Carro Bar Chara vs. La Banda de Matías Camus (20); Carro Bar Chara vs. Estrella del Norte (30).

Más partidos

En Autonomía: Verdulería Chiqui vs. Rifas Tunis (20); 1º Pasaje vs. Los Peregrinos (20); Los Pumas vs. Rifas Tunis (30).

En Santa Rosa: San Marcos vs. Juan Felipe Ibarra (20); Los Millo vs. Estrella (20); Santa Rosa vs. Calle 4 (30).

En Tarapaya: Juveniles de Tarapaya vs. El Bajo de Tarapaya (20); El Bajo de Tarapaya vs. Los Pibes de Huaico Hondo (30); Tarapaya vs. Carnes La Hacienda (30).

En Campeones del 28: Los Pacíficos vs. La 23 (20); Los 3 Amigos vs. Alma Fuerte (20); Los 3 Amigos vs. Gas del Estado (30)