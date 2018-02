Las llaves de semifinales serán la atracción de la tarde

16/02/2018 -

La Liga del Sur programó para mañana las llaves de semifinales del Torneo de Verano, tanto para la zona Campeonato, como para la Estímulo. La actividad tendrá inicio desde las 16.30, con 30 minutos de tolerancia.

En cancha de El Liberal: Profesores Juniors vs. Foecyt (33) y Coy Unidos vs. Villa María (40). En San Martín (Vta. La Barranca): La Gaucho vs. La Castelli (33) y Taller El Porteño vs. Villa Reconquista (40).

En Peñarol Los Flores: Villa Reconquista vs. Villa Las Delicias (33) y Gomería Sara y Mañu vs. La Verdulería (40). En Defensores de Maco: Repuestos El Globito vs. Pritty (33) y Academia Peluquería Luis vs. San Carlos (40). En San Pedro: Alberto Rueda vs. Los Santos (33) y La Brown vs. La Gaucho (40).

En Halcones 1: Villa Carolina vs. Uta (33) y Rotisería Thiago y Zoe vs. Academia Peluquería Luis (40). En Santa María: Zanjón vs. San Carlos (33) y San Antonio vs. Corralón San Esteban (40).

En 8 Hermanos: Papelera El Mundo vs. Súper Kids (33) y Cioccolani vs. Pritty (40). En Boca Los Flores: Estudiantes de Ulluas vs. Villa Yocca (33) y La Feria vs. Agrupación Martín Fierro (40).

En Villa Yocca: Pelé vs. Indumentaria Lar (33) y El Carro de Ariel vs. Zanjón (40). En Vélez de Maquito: Agrupación Martín Fierro vs. Los Pasajeros (33) y París vs. Gomería Santa Rita (40). En Monjitas: San Martín vs. La Brown (33) y Expreso Lo Bruno vs. Sportivo Paris (40).

En Ciclón de Flores: Barrio Cáceres vs. Las Heras (33) y Arquitectos vs. Indumentaria Lar (40). En Palermo La Banda: Palermo vs. La Joya Gramajo (40). En Pichones 2: Sportivo Araujo vs. Almirante Brown (40).