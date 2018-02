Debe ganar para seguir escalando

Fotos ENFOCADOS. El plantel de Olímpico trabajó duro durante la semana en el Vicente Rosales.

16/02/2018 -

Olímpico necesita más triunfos para alejarse de la zona roja, pero deberá esforzarse al máximo esta noche cuando enfrente a Instituto de Córdoba, en el Vicente Rosales.

El conjunto bandeño quedó decimosexto, tras la derrota que sufrió anoche Boca ante San Lorenzo, y si vence a Instituto, se acercará a Ferro y a Peñarol.

El Negro bandeño intentará encadenar su tercera victoria consecutiva en el Vicente Rosales, donde viene de vencer a Weber Bahía (81 a 58) y Estudiantes de Concordia (86 a 78).

El plantel trabajó duro durante la semana, con la intención de afianzar los progresos que mostró en los dos últimos juegos y que encendieron la ilusión de cara al futuro de la competición.

El tiempo transcurrido facilitó la recuperación del capitán Maximiliano Stanic, quien sólo jugó 13 minutos ante Estudiantes debido a un golpe en el codo que lo obligó al uso de un vendaje especial.

La presencia del base armador es fundamental, no sólo por lo que juega sino también porque es una suerte de entrenador dentro de la cancha.

Además, hay que tener en cuenta que la calidad del rival, que tiene nacionales rendidores como Gastón Whelan, Facundo Piñero y Miguel Gerlero y extranjeros de jerarquía como Dwayne Davis, Samuel Clancy y Dennis Horner.

El equipo de Facundo Müller viene de perder ante Salta Basket (89 a 70) y quedó en tercera posición, con un récord de 12 victorias y 6 derrotas.

Otros partidos

La jornada de esta noche se completará con otros enfrentamientos: 21, Estudiantes de Concordia vs. Obras Sanitarias (por DirecTV); 21.30, Argentino de Junín vs. Hispano Americano de Río Gallegos (Nicolás D’Anna integra la terna arbitral) y Regatas Corrientes vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia.