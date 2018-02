Independiente BBC necesita una victoria con urgencia

16/02/2018 -

Independiente BBC se presentará esta noche en el estadio Ciudad, donde enfrentará a Ameghino de Villa María, en busca de una victoria que le permita cortar una racha adversa de cinco derrotas consecutivas.

El partido comenzará a las 22, con el arbitraje de Jorge Chávez y Raúl Sánchez, en tanto que Omar Abdala oficiará de comisionado técnico.

El equipo de Javier Montenegro necesita una victoria urgente para mantener la ilusión de abandonar el último puesto y así evitar los playoffs de permanencia.

Ameghino, en cambio, ocupa la novena posición, con 27 puntos, y una victoria podría hacerle subir un escalón.

El entrenador Javier Montenegro podrá contar con la totalidad del plantel, ya que Axel Weigand se recuperó de una lesión y jugó algunos minutos en el último partido frente a Tiro Federal de Morteros.

El resto del plantel se encuentra en buenas condiciones físicas y con muchas ganas de volver a la victoria, que se le escapó por poco en los últimos juegos como visitante.

Otros partidos

Esta noche también jugarán: 21.30, Estudiantes de Olavarría vs. Parque Sur, Gimnasia La Plata vs. Rocamora y Libertad de Sunchales vs. San Isidro de San Francisco; 22, Echagüe de Paraná vs. Tiro Federal de Morteros.