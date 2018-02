Biaggio firmó su contrato con el Ciclón

16/02/2018 -

El técnico de San Lorenzo, Claudio Biaggio, firmó finalmente su contrato con el club hasta fin de año y aseguró que "me costó mucho llegar hasta acá y estoy contento".

"Siendo técnico de San Lorenzo, siempre ganás. Estoy contento del lugar en el que estoy, me costó muchísimo llegar acá. San Lorenzo es el lugar en el que quiero estar", manifestó Biaggio.

"La negociación se alargó un poco más de lo normal, pero para aclarar un poco el tema del contrato: ya está todo firmado. Nunca hablo de esto, sólo quería aclararlo para que no hubiera ninguna confusión, y ahora a pensar en lo importante que es el partido con Newell’s. Me debo a San Lorenzo y quiero aprovechar el lugar que me dieron", contó.

El DT consideró que "el compromiso del plantel por el trabajo, que el equipo vaya encontrando una identidad, una manera de jugar. Y estar peleando el campeonato: todo eso es más importante que si firmás un contrato".

San Lorenzo marcha tercero en la Superliga con 28 puntos (tiene un partido postergado con Idependiente), nueve menos que el líder Boca y a dos del escolta Talleres de Córdoba. Mañana, a las 17, el "Ciclón" recibirá a Newell’s Old Boys de Rosario por la 16ta. fecha del torneo, en el Nuevo Gasómetro.