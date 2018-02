Mónaco, sin Falcao, enfrenta en su estadio al Dijon

16/02/2018 -

Mónaco, último campeón de la Liga francesa de fútbol de primera división y actual escolta, recibirá hoy a Dijon, que necesita sumar para no complicar su continuidad en la primera división, en el partido que abrirá la 26ta fecha.

Mónaco tiene 53 puntos, a doce del cómodo puntero, PSG, mientras que Dijon suma 31 unidades, a seis del Angers, que hoy debe jugar el repechaje para no descender.

Programa de la fecha 26:

Viernes: Mónaco vs Dijón.

Sábado: PSG vs. Estrasburgo, Amiens vs. Toulouse, Angers vs. Saint Etienne, Caen vs. Rennes, Montpellier vs. Guingamp y Troyes vs. Metz.

Domingo: Niza - Nantes, Lille - Olympique Lyon y Marsella - Burdeos.