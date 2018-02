Girona y Leganés ponen en marcha la fecha 24 de la liga

16/02/2018 -

Girona, con 31 unidades, y Leganés, que tiene 29 y llegó a las semifinales de la Copa del Rey donde fue eliminado por el Sevilla, jugarán hoy el partido que abrirá la 24ta. fecha de la Liga Española, que lidera Barcelona con 59 unidades.

El partido se desarrollará en el estadio Municipal de Montilivi, de Girona.

Girona viene de caer 1-0, de visitante, ante el Sevilla. después de sumar cuatro partidos sin derrotas. Leganés, en la fecha pasada, perdió de local 1-0 ante el Eibar y quebró una racha de tres partidos sin caídas.

En el Leganés están los argentinos Nereo Champagne (ex San Lorenzo, Olimpo), Martpin Mantovani (ex Atlético de Madrid B), Mauro Dos Santos (ex Banfield), Ezequiel Muñoz (ex Boca) y Alexander Szymanowski, quien con 12 años se fue a vivir con sus padres a España.