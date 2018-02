Chelsea y Leicester se juegan el futuro

Fotos CHANCE. El Chelsea no atraviesa un buen momento y hoy se medirá frente al Hull City de la segunda división.

16/02/2018 -

Chelsea, uno de los poderosos de Premier League, será local ante Hull City, equipo de la segunda división, en tanto que Leicester City, de irregular campaña en la máxima categoría del fútbol inglés, recibirá a Sheffield United, lejos de los puestos de ascenso, en los dos partidos que darán inicio hoy a los octavos de final de la FA Cup, la copa más antigua del mundo.

Chelsea, que marcha cuarto en la Premier, se prepara para disputar la ida de octavos de la Liga de Campeones de Europa, donde el próximo martes recibirá al Barcelona en Stamford Bridge, y no puede permitirse tropezar ante Hull, un rival débil y que pelea por no descender a la tercera categoría.

El técnico italiano Antonio Conte, cuestionado por los malos resultados en la Liga y la eliminación de la Copa de la Liga, se juega todas las cartas de esta temporada en conseguir la clasificación a cuartos en la Champions y avanzar en la FA Cup (Copa de Inglaterra).

En el otro encuentro, Leicester, octavo en la Premier, a diecisiete puntos del quinto, Tottenham Hotspur, que hasta el momento clasifica a la próxima Liga de Europa, se enfrentará con Sheffield United, octavo en el Championship (segunda división), a tres unidades de la zona de playoff por el tercer ascenso. Programa de los octavos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup): Hoy: Leicester City vs. Sheffield United y Chelsea vs. Hull City. Mañana: Sheffield Wednesday vs. Swansea City, Brighton & Hove Albion vs. Coventry City, West Bromwich Albion vs. Southampton y Huddersfield vs. Manchester United. Domingo: Rochdale vs. Tottenham Hotspur.

Lunes: Wigan Athletic vs. Manchester City.