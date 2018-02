Hertha Berlín se la juega de local ante Mainz

16/02/2018 -

Hertha Berlín, que deambula por mitad de la tabla de posiciones, recibirá hoy a Mainz, que pelea por mantener la categoría, en el partido que abrirá la 23ra fecha de la Bundesliga alemana de fútbol.

En el encuentro más importante de la fecha, Bayern Múnich, cómodo líder del certamen, visitará mañana al Wolfsburgo, en una nueva edición de un duelo con mucha historia.

El siguiente es el programa completo de la 23ra fecha:

Hoy: Hertha Berlín vs. Mainz.

Mañana: Colonia vs. Hannover, Friburgo vs. Werder Bremen, Hamburgo vs. Bayer Leverkusen (Lucas Alario), Wolfsburgo vs. Bayern Múnich y Schalke vs. Hoffenheim.

Domingo: Augsburgo vs. Stuttgart y Borussia Moenchengladbach vs. Borussia Dortmund. Lunes: Eintracht Fráncfort vs. Leipzig.