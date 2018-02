Walter Casegrande, ex futbolista brasileño, apuntó contra Neymar

16/02/2018 -

Después de la actuación de Neymar en el encuentro frente al Real Madrid por la Champions League, el brasileño recibió una gran cantidad de críticas, y muchas de ellas llegaron de su propio país. Una de las más duras fue la del ex delantero Walter Casagrande, quien en su carrera tuvo pasos por el Corinthians, San Pablo, Porto, Torino y Flamengo, entre otros. Y también disputó varios partidos con la selección.

Actualmente Casagrande es comentarista de O Globo, y en esta oportunidad, fue invitado al programa Redacción SportTV para opinar del tema. Lejos de bancar al crack del PSG, prácticamente lo aniquiló: ‘El fútbol es colectivo. Los equipos no tienen que buscar adaptarse al perfil de Neymar, Neymar debería adaptarse al perfil del equipo. En el Santos de Pelé, pese a que tenía otros jugadores geniales a su lado, él bajaba unos escalones para formar parte de lo colectivo, no se quedaba arriba forzando a los otros para que lleguen a él. Todavía no tienen una genialidad del tamaño de Maradona, Messi o Cristiano Ronaldo, que el equipo puede esperar a que él resuelva. No es así. Los brasileños se engañan con eso’, apuntó.

‘Ya demostró comportamientos fuera de lo colectivo. Es un mimado, coloca en riesgo al equipo. Estamos creando un monstruo en vez de corregir al monstruo para que se convierta en un genio. No estamos colaborando con Neymar’, aseguró.