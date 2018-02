Denuncian por acoso al autor de "13 Reasons Why"

16/02/2018 -

Jay Asher, autor de la novela "13 Reasons Why" que inspiró la serie éxito de Netflix que lleva el mismo nombre, fue expulsado de la Society of Children’s Book Writers and Illustrators debido a que recibieron varias denuncias anónimas de mala conducta sexual contra el escritor vía correo electrónico. Aunque no se conocen mayores detalles de esta acusación, la organización que se dedica a promover la literatura infantil y juvenil, decidió que esa era la mejor opción para ellos como institución. Según informó Buzzfeed, Lin Oliver confirmó que Asher había sido denunciado a través de emails anónimos. "Después de investigar, creímos que poner fin a su membresía era la decisión correcta", y recalcó la "política de tolerancia cero" de la asociación. El escritor alzó la voz y aseguró que las acusaciones provienen de personas que llevan años acosándolo. "No podía soportarlo más. Da mucho miedo cuando sabes que la gente no va a creerte en cuanto abras la boca", aseguró.