El actor Luke Wilson y el golfista Bill Haas, involucrados en un accidente fatal

16/02/2018 -

El reconocido actor de Hollywood Luke Wilson (foto) se vio involucrado en un accidente vehicular en California, que terminó con la vida del conductor de un Ferrari y dejó gravemente lesionado al golfista Bill Haas. Según informó el Departamento Policial de Los Ángeles, el auto perteneciente al actor de la película "Legalmente rubia" fue chocado por un vehículo Ferrari que viajaba a alta velocidad y luego impactó contra un automóvil BMW. Oficiales del departamento de bomberos dijeron a la estación de televisión local KTLA que el conductor del Ferrari fue declarado muerto en la escena. Haas, de 35 años de edad, ganador seis veces del prestigioso PGA Tour, y la conductora del BMW, una mujer de 50 años de edad, fueron trasladados a un hospital en estado grave. El detective Jeff Fischer dijo a KTLA que el actor no fue el causante del accidente. "Puedo confirmar que Luke Wilson conducía el vehículo, un Toyota FJ que viajaba hacia el norte. Él no tuvo la culpa, su vehículo simplemente quedó atrapado por el Ferrari. Mientras que por otro lado, el señor Bill Haas era solamente el pasajero en el Ferrari. Aparentemente, por lo que me dijeron, él también está bien". Haas, el golfista número 67 del mundo tenía previsto participar este fin de semana del torneo Genesis Open en el Riviera Club.