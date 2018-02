Preparan un filme sobre Jacinto Piedra

16/02/2018 -

"El diablo cantaba en el monte" es el nuevo documental que comenzará a rodarse, entre Santiago y Tucumán, sobre la vida de Ricardo Gómez Oroná, Jacinto Piedra. Anteriormente, un grupo de realizadores de Santiago del Estero, en el marco de la obra fílmica integral que hicieron, "Santiagueños", le dedicaron un episodio al autor de "Incendio del poniente". Ahora, el cineasta santiagueño filmará un documental dedicado exclusivamente para el compositor de "Chacarera del cardenal" o "Chacarera del amor".

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Caro brindó detalles de esta novel producción.

¿Por qué elegiste a Jacinto Piedra para tu proyecto audiovisual?

Elegí la figura de Jacinto porque para mí, junto con Juan Saavedra y "Peteco" Carabajal, representa una ruptura, en términos musicales-culturales y políticos. En mi época de estudiante secundario los vi actuar con aquella inolvidable formación como fue "Los Santiagueños". Fue un fuerte impacto en aquel entonces que me generó, como también el verlos llegar a las escuelas para tocar chacareras como una forma de empezar a acercarnos a nosotros que estábamos, generacionalmente, era mi caso y el de la gente que me rodeaba, más vinculados al rock. No escuchábamos folclore porque lo relacionábamos también al folclore con ese concepto y esa premisa nacionalista con lo cual lo instrumentó la dictadura militar de la que veníamos saliendo. Entonces, en ese contexto, Jacinto Piedra emergió como una figura emblemática a lo cual también abonó su temprana y trágica muerte. Su voz, carisma y poética es algo que maravilla. La figura de Jacinto Piedra trasciende el tiempo porque, justamente, su propuesta de innovación y de ruptura, que tienen que ver con poéticas nuevas y que son alimentadas también por una condición de trashumante. La trashumancia de Jacinto me impactó mucho porque encontró la manera de ubicar a Santiago del Estero más allá de esta geografía puntual y de relacionarla, por ejemplo, con lo que es la cultura Andina, con lo que son los sonidos, sobre todo, de Bolivia. Su propuesta artística tiene que ver con ampliar el horizonte de lo que significa la identidad para nosotros.

¿Qué te propones revelar?

Lo que me propongo mostrar es como se va dando en una generación y en generaciones posteriores la construcción de una figura como la de Jacinto, que tiene que ver con ir revisando y escuchando su obra y en algunos casos ir descubriendo nuevas canciones que en aquél entonces no se las escuchaba porque no las había grabado. Lo que me propongo es hacer una biopic donde va entrar tanto la figura del artista, que quizás mucho o la mayoría conocemos, pero también algunas aristas de ese mismo artista y las facetas humanas que sostuvieron a ese artista y que son menos conocidas. Puntualmente, voy a trabajar sobre dos ejes: un costado biográfico y un costado más impresionista donde ahí entra una lectura un poco más interpretativa de mi parte de lo que su obra significa y representa.

¿Abordarás más a Ricardo Gómez Oroná o a Jacinto Piedra?

A los dos, porque uno no puede ser sin el otro. Para sus seguidores y para quienes lo van a ir descubriendo, sin lugar a dudas es la figura de Jacinto Piedra la que se impone y la que tomamos como imagen y como referencia. Detrás de ese artista está la figura del hombre, aspecto que me interesa mucho contar: padre, esposo, amigo, hijo, compañero. He hablado mucho con gente cercana a él y estos elementos aparecen de forma cuantiosa. No hay un Jacinto o un Ricardo Gómez. Hay una sola presencia.