Según encuestas, Netanyahu debe dimit

16/02/2018 -

TEL AVIV, Israel. Encuestas publicadas en Israel mostraron que la mayoría de sus ciudadanos cree que el primer ministro Benjamin Netanyahu tiene que renunciar, luego de que la policía recomendara al fiscal general procesarlo por dos casos de corrupción.

Según un estudio del Instituto Midgam para el Canal 2 de noticias, un 48% de israelíes cree que el jefe del gobierno debe dimitir, mientras que un 36% piensa que no debe hacerlo y un 16% no sabe o no contesta.