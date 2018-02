Fotos Cristian Villagra donará médula ósea para su hermano

Cristian Villagra, actual futbolista de Atlético Tucumán, dejará de jugar hasta marzo próximo para donar médula osea para su hermano, afectado por una leucemia, informó hoy la prensa local.

El futbolista fue autorizado por el cuerpo técnico y los dirigentes de Atlético Tucumán y se perderá varios encuentros, incluyendo el de este sábado contra Argentinos Juniors, por la Superliga del Fútbol Argentino (SAF).

"Soy el único familiar compatible", explicó el futbolista surgido en Rosario Central al comunicar la necesidad de convertirse en el donante de su hermano, quien tiene leucemia, y confirmó que "la operación se realizará la semana próxima".

""Es difícil abstraerse del tema de la enfermedad de mi hermano. A uno le afecta, siendo un familiar tan cercano no es fácil. Acá en el club lo saben todos, me apoyaron y me dieron palabras de aliento. Sólo tengo palabras de agradecimiento", concluyó.

Se espera que Villagra vuelva a jugar en los primeros días de marzo y pueda estar disponible para el cotejo contra Libertad de Paraguay, en el debut del club tucumano en la Copa Libertadores de América, torneo que el "Decano" jugará por segundo año consecutivo.