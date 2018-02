Valentino Rossi sobre Tailandia: "El circuito es divertido, similar al de Las Termas"

Fotos Valentino Rossi

Hoy 14:34 -

Octavo y undécimo, así terminaron Valentino Rossi y Maverick Viñales el primer día de test en Tailandia, y ambos pilotos de Yamaha coinciden en dos cosas: una, que el circuito de Buriram les recuerda al de Las Termas de Río Hondo y otra, que la M1 no les convence.

"Me gusta mucho la pista, es similar a Las Termas. Creo que hay un buen grip. Es más un setup que tenemos nosotros ahora mismo que no acaba de funcionar", dice Viñales en declaraciones a “Motorsport”.

"No he encontrado un buen feeling en todo el día. No me encuentro cómodo sobre la moto y no pudimos apretar. No encontramos el camino, así que hay que seguir trabajando para hallar la mejor solución. Hemos probado muchas cosas, cosas que nos faltaban en Malasia. Mañana nos concentraremos más en probar setups diferentes para ver si me encuentro mejor. Es el primer día, nos tenemos que relajar e intentar trabajar", finalizó.

Mientras, Rossi se muestra preocupado sobre todo con la electrónica. "Desde que hicimos el cambio a la centralita Magnetti Marelli tenemos algunos problemas que son difíciles de entender para nosotros. Honda y Ducati comprenden algo que nosotros no somos capaces de hacer. En aceleración son mucho mejores que nosotros", dice Valentino que sigue: "Espero que podamos arreglarlo lo antes posible porque en este momento estamos sufriendo. Nuestros técnicos realmente están haciendo un gran esfuerzo con la centralita Magnetti Marelli. Lo bueno de la electrónica es que puedes solucionarlo con un número y se puede arreglar en poco tiempo, pero estoy bastante preocupado porque si no lo hacemos ahora, no creo que lo podamos hacer para las primeras carreras".

Aún así, el italiano confiesa encontrarse mejor con esta montura que con la de 2017: "Para mí la moto es bastante mejor de pilotar que la del año pasado. Me recuerda a la de hace dos años, Me siento mejor y me encuentro bien en todo lo que se refiere al chasis. Cuando entro en curva voy bien, pero necesitamos más aceleración",

"Las primeras sensaciones con la pista no son demasiado malas, la esperaba peor. El asfalto está en buena condición, limpio y con buen agarre. Se parece a Las Termas y es divertida. Tanto aquí como en Malasia estamos cerca, a tres décimas, pero terminé octavo. Hay que mejorar en este aspecto, sobre todo con goma usada", finalizó Rossi.