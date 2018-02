Macri: "Todos los funcionarios debemos dar explicación"

Fotos El presidente se refirió al subsecretario general de la Presidencia.

El presidente Mauricio Macri se refirió esta tarde al caso del subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, que quedó bajo sospecha tras una investigación del diario El País. El medio español reveló que el funcionario intentó ocultar un depósito de 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra.

"Uno de mis principales compromisos desde que asumí es el apego absoluto a la transparencia. Todos aquellos que somos servidores públicos tenemos que demostrar", sostuvo el jefe de Estado.

Y agregó: "Vamos a encarar como corresponde todo el suministro de información, como lo hice yo, todos los funcionarios tenemos que dar explicaciones".

En la misma línea, Macri pidió que todos los integrantes de su Gobierno "demuestren que las denuncias no tienen sustento". Asimismo, consideró que debe esperarse "la investigación de la Oficina Anticorrupción".

"La información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa ya que no obtuve compensación alguna por parte de la empresa mencionada. Ni sueldo, ni honorarios, ni dividendos. Ni durante ese período, ni tampoco posteriormente. Por esta razón es que no tuve ingresos que declarar en la Argentina", había sido la explicación de Díaz Gilligan.

El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, ya había defendido a su subordinado. "No tiene ninguna empresa offshore; él asesoró a distintas compañías argentinas y extranjeras y esta es una de ellas, que entiendo que es inglesa, no offshore y que tiene todos los papeles en regla y paga todos los impuestos".