CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Febrero 2018

A LAS 19.00 CINE. DR. DOLITTLE 2

17/02/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. GIBBY

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.15 KALLY’S MASHUP

18.00 LOS SIMPSONS

19.00 CINE. DR. DOLITTLE 2

20.30 CINE. LABERINTO DE MENTIRAS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CINE. ¿DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?

00.15 GRAVEDAD ZERO

00.45 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE TRANSMISION 


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

15.00 ÓRBITA, EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE LA TIERRA


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

15.00 ALERTA COBRA

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES


EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 POR UNA MONEDA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA 1

15.30 BÁSQUET POR CANAL 14 OLÍMPICO VS. INSTITUTO 2

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 CAPITALINA

21.00 LA TOCATA

22.00 RECORDANDO 1

CANAL 4

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

22.00 EL MIRADOR: CONDUCE ELISA RAMOS

PELÍCULAS

CINEMAX

CINEMAX

05.48 BARNEY’S, LA GRAN AVENTURA - LA PELÍCULA

07.20 UN PAPÁ MUY PODEROSO

09.42 EL DESINFORMANTE

11.45 LA SUPREMACÍA BOURNE

13.47 HAPPY FEET - EL PINGÜINO

15.46 AMOR Y TESORO

16.02 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

19.59 LA SUPREMACÍA BOURNE

22.00 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.


TNT

03.52 ESTADO CRÍTICO

07.40 ANNIE

09.56 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

12.00 GODZILLA

14.20 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

16.55 FECHA 16 - SUPERLIGA 2017/2018

19.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

20.39 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

22.36 LA ENTREGA INMEDIATA

00.21 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO


TCM

01.29 FIEBRE

03.02 LA DIOSA VIRGEN

04.31 INSACIABLE

06.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.06 LA NIÑERA

08.32 LA NIÑERA

08.58 LA NIÑERA

09.24 LA NIÑERA

09.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.40 LA NIÑERA

11.06 LA NIÑERA

11.32 LA NIÑERA

11.58 LA NIÑERA

12.24 MULAN

13.59 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR

15.47 MIENTRAS DORMÍAS

17.43 MUY PARECIDO AL AMOR

19.38 SELENA

22.00 FIEBRE

23.42 INSACIABLE


SPACE

03.22 EL HUÉSPED MALDITO

07.00 DOS POLICÍAS REBELDES 2

11.34 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

13.21 STREET FIGHTER, LA ÚLTIMA BATALLA

15.17 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE 2

17.32 CONAN, EL BÁRBARO

19.36 LA BATALLA DE RIDDICK

22.00 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

23.55 CARRERA MORTAL 2


UNIVERSAL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

09.55 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

10.45 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

11.40 GRIMM

12.35 CHICAGO P.D.

13.30 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

14.20 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

15.15 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

16.10 GRIMM

19.15 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

21.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

23.20 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

A DÓNDE IR

CLUB SAN CARLOS

(LA BANDA)

HOY, DANNY PECCI, LOS CANTORES Y GRUPO GREEN.

CLUB DE MAESTROS

HOY, DANNY PECCI, GRUPO GREEN Y LOS CANTORES.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD CAPITAL

HOY, A LAS 21.30, MÚSICOS LOCALES “ENAMORADOS”.

CARPA DEL HECHICERO (CLODOMIRA)

MAÑANA, DANNY PECCI, GRUPO GREEN Y CHIQUINO

SIXTO BAR

(BELGRANO (S) Nº 1991)

EL JUEVES 22, A LAS 22, MIGUEL CARABAJAL PRESENTARÁ “VUELTA AL PAGO”.

RINCÓN DE LA EMPANADA

(NECOCHEA 131 LA BANDA)

LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA ADULTOS, NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.

FÓRUM

(PERÚ 510)

* EL 13 DE MARZO, A LAS 21.30, MAGALÍ TAJES PRESENTA SU UNIPERSONAL DE STAND-UP “LOS OTROS”.

* EL 25 DE MARZO, DIEGO TOPA CON JUNIOR EXPRESS.

CINES

SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D)

DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)

HOY- 14.00 (Cast) 16.45 (Cast) 19.30 (Subt) 22.20 (Subt) 01.00 (Subt)

18/02 - 14.00 (Cast) 16.45 (Cast) 19.30 (Subt) 22.20 (Subt)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D)

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS

HOY - 17.30 (Cast) 20.00 (Subt) 22.30 (Subt) 00.50 (Subt)

PADDINGTON (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY- 14.35 (Cast) 17.00 (Cast)

LA BÓVEDA (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

HOY 19.30 (Subt)

TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D)

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

HOY - 22.00 (Subt) 00.40

18/02 - 21/02 - 22.00 (Subt)

EL PÁJARO LOCO (2D)

COMEDIA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY 14.10 (Cast) 16.10 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D)

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

HOY- 17/02 - 18.00 (Cast) 21:00 (Subt) 00.20 (Subt)

15.17 TREN A PARÍS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 21/02 20.00 (Subt)

COCO (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17.30 (Cast)

A 47 METROS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22.20 (Subt) 00.20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 18:00- 22:50- (TODOS LOS DÍAS)

LA CRUCIFIXIÓN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00- (TODOS LOS DIAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20:50- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17:50 (TODOS LOS DÍAS)

 
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