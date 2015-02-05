CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Febrero 2018
A LAS 19.00 CINE. DR. DOLITTLE 2
Por El Liberal
17/02/2018 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. GIBBY
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.15 KALLY’S MASHUP
18.00 LOS SIMPSONS
19.00 CINE. DR. DOLITTLE 2
20.30 CINE. LABERINTO DE MENTIRAS
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CINE. ¿DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?
00.15 GRAVEDAD ZERO
00.45 LA CULPA ES DE COLÓN
01.15 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
15.00 ÓRBITA, EL VIAJE EXTRAORDINARIO DE LA TIERRA
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
15.00 ALERTA COBRA
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 POR UNA MONEDA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA 1
15.30 BÁSQUET POR CANAL 14 OLÍMPICO VS. INSTITUTO 2
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 CAPITALINA
21.00 LA TOCATA
22.00 RECORDANDO 1
CANAL 4
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
22.00 EL MIRADOR: CONDUCE ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
CINEMAX
05.48 BARNEY’S, LA GRAN AVENTURA - LA PELÍCULA
07.20 UN PAPÁ MUY PODEROSO
09.42 EL DESINFORMANTE
11.45 LA SUPREMACÍA BOURNE
13.47 HAPPY FEET - EL PINGÜINO
15.46 AMOR Y TESORO
16.02 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
19.59 LA SUPREMACÍA BOURNE
22.00 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
TNT
03.52 ESTADO CRÍTICO
07.40 ANNIE
09.56 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
12.00 GODZILLA
14.20 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
16.55 FECHA 16 - SUPERLIGA 2017/2018
19.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
20.39 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA
22.36 LA ENTREGA INMEDIATA
00.21 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
TCM
01.29 FIEBRE
03.02 LA DIOSA VIRGEN
04.31 INSACIABLE
06.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.16 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.06 LA NIÑERA
08.32 LA NIÑERA
08.58 LA NIÑERA
09.24 LA NIÑERA
09.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.40 LA NIÑERA
11.06 LA NIÑERA
11.32 LA NIÑERA
11.58 LA NIÑERA
12.24 MULAN
13.59 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR
15.47 MIENTRAS DORMÍAS
17.43 MUY PARECIDO AL AMOR
19.38 SELENA
22.00 FIEBRE
23.42 INSACIABLE
SPACE
03.22 EL HUÉSPED MALDITO
07.00 DOS POLICÍAS REBELDES 2
11.34 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
13.21 STREET FIGHTER, LA ÚLTIMA BATALLA
15.17 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE 2
17.32 CONAN, EL BÁRBARO
19.36 LA BATALLA DE RIDDICK
22.00 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
23.55 CARRERA MORTAL 2
UNIVERSAL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
09.55 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
10.45 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
11.40 GRIMM
12.35 CHICAGO P.D.
13.30 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
14.20 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
15.15 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
16.10 GRIMM
19.15 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
21.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
23.20 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
A DÓNDE IR
CLUB SAN CARLOS
(LA BANDA)
HOY, DANNY PECCI, LOS CANTORES Y GRUPO GREEN.
CLUB DE MAESTROS
HOY, DANNY PECCI, GRUPO GREEN Y LOS CANTORES.
EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD CAPITAL
HOY, A LAS 21.30, MÚSICOS LOCALES “ENAMORADOS”.
CARPA DEL HECHICERO (CLODOMIRA)
MAÑANA, DANNY PECCI, GRUPO GREEN Y CHIQUINO
SIXTO BAR
(BELGRANO (S) Nº 1991)
EL JUEVES 22, A LAS 22, MIGUEL CARABAJAL PRESENTARÁ “VUELTA AL PAGO”.
RINCÓN DE LA EMPANADA
(NECOCHEA 131 LA BANDA)
LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA ADULTOS, NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.
FÓRUM
(PERÚ 510)
* EL 13 DE MARZO, A LAS 21.30, MAGALÍ TAJES PRESENTA SU UNIPERSONAL DE STAND-UP “LOS OTROS”.
* EL 25 DE MARZO, DIEGO TOPA CON JUNIOR EXPRESS.
CINES
SUNSTAR
PANTERA NEGRA (3D)
DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)
HOY- 14.00 (Cast) 16.45 (Cast) 19.30 (Subt) 22.20 (Subt) 01.00 (Subt)
18/02 - 14.00 (Cast) 16.45 (Cast) 19.30 (Subt) 22.20 (Subt)
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D)
ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS
HOY - 17.30 (Cast) 20.00 (Subt) 22.30 (Subt) 00.50 (Subt)
PADDINGTON (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY- 14.35 (Cast) 17.00 (Cast)
LA BÓVEDA (2D)
TERROR (+16 AÑOS)
HOY 19.30 (Subt)
TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D)
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
HOY - 22.00 (Subt) 00.40
18/02 - 21/02 - 22.00 (Subt)
EL PÁJARO LOCO (2D)
COMEDIA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY 14.10 (Cast) 16.10 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D)
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
HOY- 17/02 - 18.00 (Cast) 21:00 (Subt) 00.20 (Subt)
15.17 TREN A PARÍS (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
DESDE HOY HASTA EL 21/02 20.00 (Subt)
COCO (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17.30 (Cast)
A 47 METROS (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 22.20 (Subt) 00.20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 18:00- 22:50- (TODOS LOS DÍAS)
LA CRUCIFIXIÓN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00- (TODOS LOS DIAS)
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 20:50- (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D 17:50 (TODOS LOS DÍAS)