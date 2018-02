FÚNEBRES | 17 de Febrero de 2018

Hoy 22:37 - FALLECIMIENTOS







- Norma del Valle Paz

- Manuela Reynalda Vera

- Natalia Lorena Ruiz

- Héctor Ramón García

- Rosa Beatriz López

- Simón Belarmino Sánchez

Sepelios Participaciones

GARCÍA, HÉCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Su esposa Amanda Cristina Arce, sus hijos Alejandro, Adrián, Héctor, Raúl; Andrés, Mario, Víctor, Romina, David; hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GONZÁLEZ, GRACIELA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Sus hijos Alejandro, Andrea, Karina, Elizabeth, Cecilia, Facundo, h.politicos Alejandro, Matias, Gonzalo, nietos Valentin, Aitana, Nora, y demás familiares . El cortejo partira de Sala Velatoria de Bº Ejercito Argentino hoy 9 hs al cementerio de San Pascual (dpto. San Martin) .- SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

JUGO, ARGENTINA TEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Sus hijos Rubén, Elda, Mirta, Jose, Raul, Carlos, Rosa, Daniel, Eduardo, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares . Sus restos seran inhumados hoy 09 hs. en el cementerio San Marcos. Cobertura Norcen SRL - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

LÓPEZ, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Su esposo Roque Acosta, hijos Silvio, Carina, Evangelina, Cachito, h. pol., nietos y demás familiares. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cement. La Piedad. Serv. Caruso CIa. Arg. de Seg. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Su esposo Héctor Soria, hijos Mario, Pablo, Débora, Paola, nieta Jazmín; su hnos. Héctor Paz participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Su hija del corazón Mercedes More acompañamos en este doloroso momento a Rubén y hermanos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Acompañamos en este momento a nuestro amigo Rubén, por la pérdida de su madre. Rita Cabán y Martín Escobar.

PAZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Acompañamos en este momento a nuestro amigo Rubén, Sandra Gómez y Luis Ledesma.

PAZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Acompañamos en este momento a Rubén, y rogamos oraciones en su memoria. Familia More.

REGATUZZO, ANITA MARÍA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/18|. El grupo de amigos viajeros participa el fallecimiento de la hermana de Sara y Luis, acompañando su dolor con oraciones por descanso eterno y una pronta resignacion. Familias: González, Pahud, Noriega, Rodini, Lezana, Argañaraz, Martinez, Méndez y Savi.

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Sus hijos Jazmín, Benjamín; sus padres Luis y Nilvia; sus hnos., Vero, Vane, Janeth, Susa, Luis y sobrinos part. su fallec. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz, casa de duelo P. L. Gallo 330. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Su padre Francisco Ruiz, su madre Nilvia Andrada; sus hermanos, hijos, sobrinos, tíos y primos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Su tía Francisca Ruiz, sus primos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Sus tíos Santiago Suárez, Rosa Ruiz; sus primos Dani, Lidia, Ceci, Pablo, Romina y sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en P. L. Gallo 330 y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Compañeros de trabajo de su hermana Valeria Ruiz: Dr. Domínguez Lucas y Dra. Ana Rojas participan con dolor su fallecimiento.

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. "Señor, dale el descanso eterno". Blanca Nieves Ruiz, Graciela Tagliapietra y Micki Tagliapietra participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones e su memoria.

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. "Que su alma transite en el Cielo con igual esplendor que en la tierra". Pepe Balderrama, su esposa Graciela Tagliapietra; sus hijos Carolina, Graciela, José y Cecilia Balderrama; hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Tere Trejo, Pili y Lucía Salto acompañan con profundo dolor a Vale y flia. Rogando que el Señor les de una pronta resignación el fallecimiento de su amada hermana.

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Personal directivo, docente y comunidad educativa de la Esc. Nº 1241 Benjamín Santillán, participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga. Rogamos oraciones en su memoria.

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Su compañera de trabajo Jeny Avelin Medina, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, SIMÓN BELARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Su hermana política Eva Herrera, sobrinas Nora, Elvira, Edelmira, Mercedes y Susana; sobrinos pol., Daniel y Ariel y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. de El Barrial - Dpto. capital. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seg. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SAYAGO, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. La sala de cirugía del Hospital Independencia, personal médico, enfermería, mucamas, personal del quirófano central, participan su fallecimiento y acompañan a la Sra. Fanny Sayago y flia., en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. La Sociedad Cooperadora de Francisco Viano del Hospital Independencia, acompañan a nuestra presidente Sra. Fanny Sayago y flia., en este momento de dolor por el fallecimiento de su hermano. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Lic. Carlos Fuentes y familia participan el fallecimiento del papá de su amigo Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Clara Ortega, Alejandro Fernández, sus hijos Sofía y Federico participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañeros y amigo, Ing. Walter Suárez. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. La Asociacion de Agrimensores de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del seño padre de los Ingenieros Walter y Angela Suárez. Se ruega una oración en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. "Mamá vivirás eternamente en mi corazón, mi ejemplo de luchas incansable y el mejor legado para mi hijo". Su hijo Payu, su nuera Amalia y su amado nieto Valentino, participan con profundo dolor su partida.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus primos Ing. Jorge Gigli y Sonia Herrera; sus sobrinos Maximiliano, Franco y Sol Gigli participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus primos Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione y sus sobrinos Federico Gigli, Dra. Constanza Gigli y Nicolás Albarracín, Dra. Julieta Gigli y Dr. Sebastián Robles y sobrinos nietos Felipe Robles Gigli y Valentín Albarracín Gigli participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en este duro momento.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Su sobrino Juan Cristóbal Cianferoni, Graciela Figueroa de Cianferoni, José Luis, María Belén, María José y María Eugenia Cianferoni y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus primos hermanos; Teresita, Lucia y Humberto Cannata, despiden con inmenso pesar a querida Anita y se unen al dolor de sus hijos ejemplares y nietos, Elevando plegarias al Altísimo por la fortaleza de Pipi, Roxana y Lela, Elevamos oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Su primo Luis Gigli y Sara Salido Rentería y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Gino en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Teresa Salvatore con sus hijos Gabriela y Santiago participan con pesar el fallecimiento de Ana María y elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Juan Manuel Suffloni y Sra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y familia participa con dolor su fallecimiento

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Raúl Eduardo Pérez y María Rosa Garay participan su fallecimiento, piden oraciones en su memoria y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Arq. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece; sus hijos Marcelo, Vittorio y Natalia Prados participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Gino, Payu, Riqui y Fabricio y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. El Directorio del Banco Santiago del Estero S.A. participa con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Gino Fernando Cianferoni.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. El personal del Banco Santiago del Estero S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su compañero de tareas Gino Cianferoni.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Maria Elena Frediani de Palau, sus hijos Roberto y Susana, Osvaldo y Maria Ines, Maria del Carmen Palau y sus respectivas flias., participan con profundo pesar la partida al Reino Celestial de la querida Anita. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Gloria Cárdenas y Luis E. Lopez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Dr. Barbero Martín y Noelia Ayala y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Dr. Barbero Arturo y Olga Gaona participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Arq. Florencia Domínguez participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus familiares; Sergio Alejandro y María Cristina Frediani y Miguel Ángel Rodríguez, participan con gran pena su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. La Promoción 1970 de la Escuela Normal acompaña a la querida Pipí y familia en este triste momento.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a su hermana Pipí.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Querida familia Cianferoni Tótaro especialmente Pipí, Fabrizio y Lela con profundo dolor los acompaño ante la partida de Ana María. Su alma ya está en el Reino de los Cielos, se cumplió la Voluntad del Señor de morir en la Tierra para renacer en los Cielos. Reciban todos ustedes mis condolencias y la seguridad de mis oraciones para Ana María y para ustedes. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Santiago C. Lezana, Maria Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar Quaranta y Valentino, y su nietos Federico y Faustino, participan el fallecimiento de la hermana de su amiga Maria Matilde Tótaro. Se ruega una oración en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Con profundo dolor acompañan a sus hijos; Eduardo Muhn y flia.; Oscar Muhn y flia.; Marcelo Muhn y flia. y pedimos a Dios por su descanso eterno.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. "Señor tu hija ya esta ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Mario Cadro y flia. lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y demás fliares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus vecinos de la T. 3 del Bª El Palomar, participan el fallecimiento de la Dra. Anita y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Gladys Flinne, Guadalupe, Agostina y Eduardo Espeche, participan con mucho dolor esta pérdida de Anita y acompañan a sus hijitos y familiares. Rogamos un eterno descanso en paz.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, Maria Sol, Jimena Maria e Ignacio Agustin Lines, acompañan a su flia. y ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Ricardo Montenegro, Maria Julia Milki e hijo0s, acompañan a sus queridos amigos Gino y Matilde en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Martin Tahhan y Lorena Regatuso, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Gino. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Pocha, Chichí, Tito, Estela, Clara y Pepe Cianferoni con sus respectivas flias., participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Olga y Valeria Anauate, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Margarita Anauate de Batule, sus hijos Marcela, Cecilia, Omar y sus respectivas flias., participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Olga y Valeria Anauate, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Elsa Ruffa, sus hijos Victor Matias y Juan Pablo Garnica y respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Los amigos de su hermana Pipi; Dante Campos, Gordi Cerro, Marili Isorni, Marta Sandez, Dori Castillo y Maria Rosa Gomez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Néstor Fernando Zurita, su esposa Azucena Brunello y su hija Helena y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos. Ana Maria descansa en Paz.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus amigas Susana Ribas y Graciela Muhn, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Los momentos compartidos estarán vividos siempre.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos, Paola, Alejandro y Natalia, participan con profundo dolor su falecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y hermanas. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Pedro Paz y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Mariana Gigli, y sus hijas Guillermina y Valentina, participan con profundo dolor su partida.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Carolina Gigli, sus hijas Ximena y Maria Victoria y respectivas flias., despiden a su prima Anita y ruegan consuelo a sus hijos y hermanas.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Marcela Gigli, sus hijos Facundo, Sofia y Mariano despiden con profundo dolor a Anita y ruegan por su eterno descanso.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Leonardo Gigli, despide con profundo dolor a su sobrina y ahijada y ruega por su descanso eterno.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Elvacia Galvan, sus hijos Diego, Analia, Rafael, Dario, Florencia y sus nietos Olivia y Valentino despiden a Anita con profundo pesar. Rogamos oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sara Arce Viaña de Liendo Roca; sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Claudia Gelid, Hernán Meleam, Claudio Stancampiano, María Cristina Noriega, Wanda Bequis, Beatriz Russo, Alejandra Taboada, Silvina Moisés, Mirta Paoletti, Eduardo Sily, David Santillán participan con dolor su fallecimiento.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Cecilia Gigli y familia y Daniel Gigli y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Elsa Galván, sus hijos Rosa Eugenia y Mario Layús, participan el fallecimiento de la madre de su sobrino Payú. Que Dios la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Martin, Ana y familia, participan con dolor el fallecimiento de la querida Anita. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Germán Prado, Marta del Rocío Araya Lopez y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Zulema, Elsa y Bety Bethular participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún; su hijo Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia en este aciago momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, hijos y nietos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Acompañan en el dolor a sus hijos José, Fernanda, Dolores, Luca y Nico. Elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus compañeros de 5º año A promocion 65 Escuela Normal Manuel Belgrano, despiden con profundo dolor a su compañera Anita, acompañan a la familia en tan dificil momento.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Luis Basbús y Josefa Storniolo de Basbús; sus hijos Valeria, María José, Soledad y Luis y sus respectivas flias. participan el fallecimiento de la madre de su amigo Gino y lo acompañan en su dolor. Y que brille para ella la luz que no tiene fin.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Los amigos de su hijo Gino: Valeria Basbús y Alejandro Vittar; María José Basbús y Javier Rojas y María José Chara y Leonardo Giubergia participan su fallecimiento y acompañan en su dolor.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Amigas de su prima Leticia Cannata, Graciela de Loto y Negrita Nazar, participan de su fallecimiento y acompañan en el dolor a la familia y elevan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Omar Batule, Magali Elias y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Payú. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Nestor Rosatti, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de su intimo amigo Fabrizio y acompañan en este dificil momento.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Susana, Gerardo y Nestor Rosatti, José Rosatti y flia., Gerardo Rosatti y flia., Mercedes Rosatti de Fernandez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de Gino, Fabri, Payu y Riki y los acompañan en este difícil momento.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia, sus hijos Daniel y Lucciana y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Se ruega una oración en su memoria.

VERA, MANUELA REYNALDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VERA, MANUELA REYNALDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Su sobrina María Urquiza y familia; Chichi Urquiza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Su abuelo Francisco Verón, sus tíos, primos y sobrinos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus primos hermanos: Ramiro, Enzo y Romina Carabajal, sus primos políticos Candela y Juan y sus sobrinos Olivia y Benicio, participan con profuno dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus tíos Clara y Alberto; sus primos Jorgelina, Emilia y Juan Alberto; primos políticos Carlos, Hugo y Fernanda participan con dolor su fallecimiento. Vivirás en nuestras memorias.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Su tía Irma "Coco", sus hijos Dana, Luis y Antonella, primos políticos Víctor, Belén y su sobrino Mirko, Falco y Felipe participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones por su eterno descanso.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus tíos Roberto Díaz y Estela Verón; sus primos Roberto, Girley, Gustavo, Yesica y sus sobrinos Venicio y Brenda participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus tíos Verónica y Sergio; sus primos Sergio y Álvaro participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Las compañeras de Aqua Gym Ciineci de su madre Norita: Norma González, Estela Guadagnoli, Estela Bruner, Lili Maldonado, Lili Bertolotti, Patricia Quiroga, Ada Roldán y Marta Beggeres participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen extensivo su pésame a los demás familiares.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Tribunal de Cuentas Municipal participa el fallecimiento del hijo del director de Calidad de Vida, Rubén Verón. Eleva oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Los compañeros del Área Técnica de Bromatología del director de Calidad de Vida: Carlos, Rubén, Fernando, Daniel, Ariel, Sergio, José y Mario participan con dolor su fallecimiento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Amigos de la familia: Chicho Uñates, su esposa Cashy, sus hijos Mariela Uñates, su esposo Daniel Tévez, sus nietos Milagros y Javier Tévez, acompañamos con inmenso dolor a su madre Norita, a sus tíos y primos Ramiro, Enzo, Gringo, Paola, Vera Lucia y demás familias. Elevando oraciones en su querida memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Juan Manuel Suffloni y Sra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba e hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin. Que Jesús te recoja en sus brazos y te de la paz y alegría infinita". Myriam Paz Medina y su hijo Daniel participan con profundo dolor la lamentable pérdida. Acompañamos a nuestros amigos Nora y Rubén; Carolina y Luciano en estos tristes momentos.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Personal y directora de Periódico El Urbano, Claudia Borrás, acompaña en este momento tan difícil a toda la familia Verón. Ruega oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. El movimiento de profesionales y docentes en acción del Frente Cívico, sus coordinadoras; Claudia Loza y Claudia Borrás, participan su fallecimiento y elevan plegarias en su querida memoria. Acompañan en el dolor al amigo y correligionario Ruben Verón y flia.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. La escribana de Gobierno Municipal, Cindy Bucci y flia. participan con dolor su fallecimiento su fallecimiento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Su señorita Graciela Sosa, junto a sus ex compañeros del Colegio San Francisco acompañan a sus padres, hermanos e hijas en este dolor y piden para él un coro de ángeles.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Horacio Pedro Montenegro participa con pesar su trágico fallecimiento y acompaña a su familia en estos tristes momentos de dolor. Elevan plegarias en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Emilio Moreno participa con dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Rubén Verón.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Los vecinos de su padre Toco Verón: Dr. Roberto Flores, Margarita Flores, sus hijas Patricia e Ivana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Walter Medina Salomón, participa con profundo pesar el fallecimiento del hijo de su amigo Rubén Verón. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. El Circuito 1 del Partido Justicialista participa con profundo dolor su fallecimiento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. La comisión directiva del S.U.O.E.M. Capital participan con dolor el fallecimiento del hijo del director de Calidad de Vida, Sr. Rubén Verón y acompaña a la familia.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Claudia Infante y René Rigourd participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Juan Carlos Cremaschi y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Directorio de Maxihogar SRL, participa con dolor su fallecimiento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Ricardo Llugdar, participa con dolor su fallecimiento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Personal de Roonin y Madison, participan con dolor su fallecimiento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Compañeros del Área de Saneamiento Ambiental de Calidad de Vida participan su fallecimiento y acompañan a su padre Rubén Verón y a su tío Juan Verón. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Cacho Nazer participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia, en este difícil momento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Frente Cívico Capital participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento. y flia.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Claudia Paz Soria y familia acompañan en el dolor a su primo Rubén Verón, Nora e hijos y demás familiares en estos momentos de dolor.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Ing. Norma Paz Soria y familia acompañan a su primo Rubén Verón y familia en estos momentos de dolor.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Isabel Mendieta y Nicolás Juárez acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. La comunidad San Cayetano y María del Rosario de San Nicolás del Bº Jardín participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. "Que la luz del Señor ilumine tu camino". Charly Carabajal, Dra. María Elena Brin y flia., despiden con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Nuestras condolencias a la familia Verón: Mayra y su hija Dariana y María Paz que Dios le dé la fuerza y la resignación para aceptar su partida y que brille para él la luz que no tiene fin". Amigo querido fuiste repentinamente dejando un profundo dolor en la tierra. Pero sabemos que Dios tiene mejores planes para vos, llevarte al Paraíso, para ser el ángel protector de tus pequeñas y familia y de todos los que tuvimos la suerte de conocerte, siempre estarás presente en nuestros corazones. tus amigos de la Alsina: Pilo, Ramiro, Mariano, Mono, Seba, Chaca y Sra.; José y Sra.; Pichón, Emilio y Sra.; Kiko, Maxi y Sra.; Rodo y Sra., Dieguito y Sra.; Chifu y Sra.; Gringo y Sra.; Elías y Sra.; Pochi y Sra.; Peque, Franco y Sra.; Cerveto y Sra.; Pucho y Sra., Ale, Negro, Martu, Nano y Sra.; Saúl y Sra.; Mocho, Pablo, Papu, Peli, Nati H., Georgina, Maricel, Belén y Jimena.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sandra L. Ruiz Paz, sus hijas Aldana y Agostina, Juan Pablo y Marito, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Ángel Antonio Trejo, sus hijos Guillermo, Diego, María Marta y Zulma participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y demás familiares en estos momentos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Los compañeros y amigos de su padre Rubén Verón del Honorable Concejo Deliberante: Miriam, Graciela, Elena, Omar y Silvia, acompañan con dolor a su familia en este difícil momento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. "Que el Señor te bendiga y guarde, te ilumine con su rostro y tenga misericordia de ti, te mire con dulzura y amor y te conceda la paz eterna. Marcela Coria, su esposo Daniel Infante. Acompañan a sus padres, hijos, esposa y hermanos.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sabemos que la luz que dejaste a tus padres y hermanos no se apagará jamás. Descansa en paz en los brazos de nuestra madre Santísima. Carmen Coria y su esposo Hugo Capula acompañan al Señor Verón y familia en tan doloroso momento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Marcelo Cristian Herrera y familia a la distancia acompaña con profundo dolor al querido Rubén y familia, por el fallecimiento de su hijo.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. "Siempre vivirás en nuestros corazones y te recordaremos con alegría querido Rubén". Teresa Olivares y Milagros Villavicencio; Emmanuel Gerez y Macarena; Anahí Gerez y familia; Verónica Gerez y familia participan con profundo pesar su inesperada partida. Acompañan a sus fliares. y ruegan una oración en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Dr. Gustavo Peralta y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Ruben Veron y acompañan a la familia en este difícil momento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Mechita Barraza y José Galvan, sus hijos Matias y Belen Galvan y Elva Romero, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Ruben, Verónica, Juan, Clara y demás familiares en tan dolorosa pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Francisco Salido y Carlos Salido y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus padres y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Fabiana Galizzi y Norma participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Nora y demás familiares en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Mario Tenti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Carlos Ricardo Tragant y Facundo Tragant Pinto, participan con dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Toco y acompañan a su famiila en este difícil momento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. La comision directiva, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atletico Unión Santiago, participa el fallecimiento del hijo de su ex-presidente Ruben Verón, acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. El amigo de su padre Toco Dante Corlli y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su hijo Ruben. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

BOIX DE POVEDANO, JOSEFA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/1/18 y espera la resurrección|. Sus hijas Mirta y Mario Cavallotti, Olga y Aristóbulo Víctor Paz, nietos y bisnietos invitan a la misa en su memoria al cumplirse el primer mes de su fallecimiento que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

BOIX DE POVEDANO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/18|. Josefa querida: estás en un lugar de paz y luz. Te recordaremos siempre con alegría de vivir que contagiaba. Anduviste por la vida con dignidad y valentía, nada te doblegaba y con generosidad y entrega creaste esta institución que era tu orgullo. "No has muerto, solo te fuiste antes". Al mes de tu partida, el Centro de Jubilados y Pensionados "Barrio Cabildo" invitan a la misa que se oficiará el sábado 17/2/18 a las 20.30 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CÁCERES DE GUZMÁN, LIDIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/17|. Madre querida, hoy hace un año de tu partida al Reino del Señor. Estarás siempre presente en nuestros corazones, recordando lo buena que fuiste con todos los que te conocimos. Le pedimos al Señor nos de resignación y consuelo, ante tanto dolor por su partida. Sus hijos Adriana, Andrea y Leandro; hijos políticos, Daniel ergio y Yamila; sus nietos Geremías, Gabriel y Eluney y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús.

CORVALÁN DE VILLA, IDA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/18|. Sus hijos Marcelo, Víctor, Ivanna y nietos; sus hermanos Carlos, Mercedes, Elena; hnos. políticos: Ana Muñoz, Víctor Oscar Raed; sobrinos y demás familiares agradecen infinitamente a sus amigos, personal Esc. Francisca Jacques, vecinos y a todos los que nos acompañaron en este momento triste por su inesperada partida e invita a la misa que en su memoria se oficiará en la iglesia Sra. del Pilar, del Bº Autonomía hoy a las 20 hs. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PALLARES, JOSÉ EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/08|. Cuando a una persona se la recuerda con tanto afecto, amor, cariño es porque su vida fue de humildad, honradez, entrega. Para tus amigos fuiste el "Milito", para tus familiares "Pico", para tus nietos "Papilo", pero para todas fuiste una enorme persona. Estamos seguros que tu imagen y amor serán perdurables. Su hijo Rudy, su nuera Blanqui y nietos invitan a la misa en su memoria al cumplirse 10 años en su partida al Reino de Dios este sábado a las 20 en Capilla Virgen del Valle, 12 de Octubre y San Juan.

PAZ, MARTA IRIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/15|. Te fuiste al Cielo y yo me quedé con una sonrisa fingida, desde que partiste no he vuelto a sonreír como solía hacerlo, hoy se cumple tres años de tu partida a lo más alto allí donde está lo más bello, la luna, el sol, las estrellas y hasta el mismo Dios, hay días que a pesar de eso sigo esperando tu regreso. Aún tengo la esperanza de volverte a ver y contarte todo lo que me ha pasado de pedirte, perdón por no haberte abrazado lo suficiente cuando te tuve cerca. Sé que algún dia te alcanzaré pero hasta entonces me conformaré con encontrarte en mis sueños. Sus hijos Silvia, Claudia, Gustavo, Adrian y Vanesa, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santa Rita,

PAZ, MARTA IRIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/15|. Querida Mamita. Estoy aprendiendo a lidiar con tu ausencia, estoy aprendiendo a sobrevivir sin ti, aprendiendo a sobrellevar el dolor del vacío que siento en mi corazón, estoy aprendiendo a verme bien aunque mi corazón me duela, estoy aprendiendo a pensarte en las noches para ver si te puedo ver en mis sueños, nadie dijo que esto fuera fácil, pero hay un lugar en el que siempre estarás y ahi no tengo que aprender a sacarte. En mi corazon viviras eternamente. Su hijos Gustavo Daniel Carola Paz, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santa Rita, al cumplirse tres años de su fallecimiento.

PÉREZ DE CORVALÁN, ELVIA ITATÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/16|. Su esposo Ricardo Corvalán, su hija Patricia Inés Corvalán y su sobrina Cecilia Corvalan y Julio Lopez Corvalan, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROJAS DE SÁNCHEZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/92|. "Vives eternamente en nosotros". Sus hijos Lic. Roger Alejandro y Dra. Silvana Mariela, su esposo Nicolás Ernesto Sánchez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 26 años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

MONTENEGRO, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Sus hijos Víctor Hugo, Maria Elizabeth, Rosario, nietos Hector, Jose y demás familiares . Sus restos seran inhumados hoy 17 hs. en el cementerio La Misericordia. Cobertura Iosep. - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata162 - Tel. 4219787.

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Eva Sayah Correa, Tere Salomón y José Cortés participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Alejandra, rogando a Dios nuestro Señor. Mucha fortaleza para toda su familia. Que descanse en paz.





Invitación a Misa

SANTILLÁN DE ANGELERI, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su hija Teresita Angeleri, Juan Carlos Albornoz, sus nietos Martin y Lucas (Coco), agradecen al personal de Terapia Intensiva del Sanatorio 9 de Julio, medicos, enfermeros, familiares y amigos que nos acompañaron en este dificil momento e invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Santiago Apostol con motivo de cumplirse nueve dias de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

SOSA, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Miguel Coronel, Guillerma Sotelo, hijos: Paola y Luis, hijos políticos: Gabi y Patricia, Nietos: Alberto, Victoria e Isabella, participan con dolor el fallecimiento de su tía Argentina y elevan oraciones a su memoria. Las Termas.





Invitación a Misa

GONZÁLEZ, ATILIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/94|. Sus padres, hermanos, sobrinos e hijas invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20,30 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse el 24º aniversario de su fallecimiento. Las Termas.

SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.ep.d.) Falleció el 7/2/18|. Su esposo José, sus hijos Sandra, Lito, Gustavo, Jorge, Diego, Nestor y Ramón y sus respectivas familias, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs en la Parroquia San Antonio de Padua de Choya, al conmemorarse el noveno día de su fallecimiento.