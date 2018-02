Los nuevos desafíos de la carne: atender a fanáticos, mercenarios y millennials

-

Si bien casi el 95% de los argentinos consume carne vacuna, al analizar la composición del mercado desde el punto de vista del marketing surge que no se trata de un nicho cautivo, según el informe de la Revista Carne Argentina de febrero.

La revista del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) aseguró que nadie "tiene la vaca atada".

El mercado interno muestra una alta satisfacción y a muchos "fanáticos" de la carne vacuna, pero un gran porcentaje de "mercenarios" podría pasarse a productos sustitutos por el precio, mientras los "millennials" son impacientes y dicen tener menos tiempo, por lo que requieren opciones de compra rápidas y prácticas, indicó el reporte.

"Para la publicación del 95% de consumidores "nos encontramos, apelando al uso de categorizaciones de análisis de mercado, con los siguientes resultados: 43,4% de fanáticos, 39,6% de mercenarios, 11,8% de rehenes y 5,2% de terroristas", manifestó el análisis.

La categoría de fanáticos de la carne vacuna es bastante obvia y fácil de interpretar, de acuerdo con Adrián Bifaretti, jefe de Promoción Interna del IPCVA y encargado de procesar los resultados de los diferentes estudios de la entidad.

"Los mercenarios", sostiene "son aquéllos que pueden abandonar el consumo de carne por cuestiones de precio, en tanto que los rehenes son los que no dejan la carne porque no saben cómo sustituirla y los terroristas son los que ya reemplazaron la carne vacuna y no piensan volver a consumirla.

En tanto, "a grandes rasgos, como siempre decimos, es un escenario muy positivo pero que a la vez nos desafía a trabajar sobre nuevos aspectos referidos a la comercialización y el consumo", manifestó Ulises Forte, presidente del IPCVA.