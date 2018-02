Macri apoyó a sus funcionarios y defendió al policía Chocobar

Fotos POSTURA. El Presidente dijo que la mayoría de "los argentinos no pensamos como Zaffaroni", señaló.

Desde el "retiro espiritual" oficial en Chapadmalal, el presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa y se refirió, entre varios temas, a las últimas denuncias que salpicaron a miembros de su Gobierno.

El mandatario remarcó que "los funcionarios tienen que demostrar que estas acusaciones no tienen sustento" y enfatizó que "luego se difunda que fueron denuncias falsas".

"Uno de los principales compromisos que asumí es el apego absoluto a la transparencia. Estamos como servidores públicos y esto nos obliga a dar explicaciones cada vez que se lo requiere. Por ello, vamos a encarar como corresponde, dando el suministro de la información", afirmó al ser consultado por los casos del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el subsecretario General de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien según una investigación ocultó más de un millones de dólares en una cuenta bancaria en Andorra.

Por otra parte, Macri volvió a defender al policía Luis Chocobar, procesado por matar a un ladrón que había apuñalado a un turista estadounidense en La Boca. "Como Presidente siempre tengo que respetar a la Justicia como un poder independiente. Pero como ciudadano, no lo entiendo", dijo sobre la confirmación del procesamiento del efectivo dictada por la Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional.

Y subrayó: "Dice el fallo que tendría que haber seguido hasta que otro policía lo apoye. No creo en eso. Los policías están para cuidar".

En ese contexto, el Presidente aprovechó para cuestionar al ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. "No sé qué esperan estos jueces (de la Cámara de Apelaciones). Es un fallo acorde con los que piensa Zaffaroni. Seguramente, con lo que lograron, Zaffaroni llamó para felicitarlos. Pero la mayoría de los argentinos no pensamos como él y sus teorías", señaló.