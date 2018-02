Ateneo recibe a Aesya en el destacado de la quinta fecha

17/02/2018 -

Esta tarde, se pondrá en juego la quinta jornada del Torneo Apertura que organiza la Unión de Futbolistas Amateurs con una cartelera para todos los gustos Por la categoría 33, Ateneo Ejército Argentino tendrá una dura parada en su casa ante Aesya, mientras que Óptica Molinari se mide ante Calle 14 en la división 50.

La programación:

En Los Magníficos: Barrio Sarmiento vs. Calle 14 (45) y Villa Mercedes vs. Ipvu (45). En La Dársena: Uthgra vs. Bonafide (45) y Mojones vs. Recursos Hídricos (50). En Mistol: La Fusión vs. Los Amigos (40) y Villa Ángela vs. Villa Grimanesa (50). En Rosario Central: Rosario Central vs. Tinglados Albarracín (40) y PVC Banda vs. Escuela 102 (50). En La Guarida: Racing vs. El Buen Pastor (45) y Fabio Automotores vs. Colectiveros (50). En UTA: Kiosco Laly vs. Taller Sposetty (45) y Uta vs. Transporte Palito (50). En Calle 14: La Católica vs. El Triángulo (45) y Transporte Kenber vs. Nassif Camiones (50). En Mojones (Norte): Mojones vs. La Rifa de Alberto (33) y Mojones vs. Bº Tradición (40). En El Gringo 1: Defensa Civil vs. Los Peregrinos (40) e Indumentaria Lar vs. Stylo Gráfico (50). En El Gringo 2: Taller Dany vs. Los Halcones (40) y Despensa Las Mellis vs. Don Vicente (50). En Gremio Municipal: Independiente vs. Calidad de Vida (50) y Feria del Newbery vs. Villa Tranquila (50). En Filial 23: Kiosco Mis Viejos vs. Alumni (50) y Filial 23 vs. La Rifa del Alberto (45). En La Zurda: Nueva Autonomía vs. Ateneo Ejército Argentino (45) y Nueva Autonomía vs. Almirante Brown (45). En Nuevo Banco: Abogados Cuervos vs. Pablo VI (33) y Óptica Molinari vs. Calle 14 (50). En San Esteban: La Viamonte vs. Indumentaria Lar (33) y José Ignacio vs. Los Icardis (33). En Estudiantes de Maco: Estrella Roja vs. Filial 23 (40) y Bº Sarmiento vs. Joyex (50). En Ateneo Ejército Argentino: Ateneo vs. Aesya (33) y Deportivo JJ vs. La Güemes A (33). En Luz y Fuerza: Villa Alem vs. Bº Santa Lucía (40) y Luz y Fuerza vs. Refi Shop (50).

En Villa Tranquila: Taller Raúl Avila vs. Motos Juan (40) y Villa Tranquila vs. Uthgra (40). En Milán: Club de Amigos vs. Ciudad Satélite (33) y Carro Bar Lo De Chara vs. Gremio Judicial (33).

En Gimnasia de Maquito: Palo Carabajal vs. El Deca (33) y Despensa del Valle vs. Defensores de Antilo (50). En El Millo: Joyería Luciana vs. Imer Cuervos (33) y Colón vs. Insumatik (33). En Cilindro de Flores: Fugitivos vs. San Carlos (40) y Politécnicos vs. Asel (50).

En Independiente: Expreso San Nicolás vs. Los Amigos (45) y Villa Negrita vs. Facheritos (50). En Mailín: Farmacia Lavalle vs. Los Buckis (33) y La Güemes B vs. Villa Negrita (33). En Villa Borges: Villa Borges vs. La Loma (40) y Villa Borges vs. Electricidad Cortez (50). En Los Halcones 3: La Manda de Halcones vs. Villa María (33) y El Decano vs. City (33).