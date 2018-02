Citan a reunión de delegados

17/02/2018 -

La Liga Santiagueña de Veteranos cita para el martes a partir de las 21 a todos los delegados, para dar inicio al primer torneo que tiene como fecha el próximo sábado 24. También se invita a los árbitros que deseen incorporarse, los cupos son limitados. Los equipos que quedaron con deuda no tendrán lugar y sus jugadores para poder jugar deberán abonar la deuda del club al que pertenecen. Además programó para hoy partidos amistosos. En Cancha de Canalito: Cuadrangular entre Taller Carlos Issi, Bº 1º de Mayo, Villa del Carmen y Los Potros. En Estrella Roja: Cristian vs. Cafetería Alsina y Unión vs. Cristian (50). En Estrella Roja 2: Los Herederos vs. Cerrajería José Luis y Estrella Roja vs. Carnicería Daniela. En Dos de Abril Cuadrangular entre Ferretería Santa Lucía, Dos de Abril, Unión, Óptica Molinari (Categoría C-40). Luego jugarán Dos de Abril vs. Despensa Nico.