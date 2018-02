Hoy continúa el Torneo de Verano

Fotos ATRACCIÓN Esta tarde varios equipos saldrán a escena con diferentes necesidades, pero con un solo objetivo: conseguir los tres puntos en juego.

17/02/2018 -

El primer certamen que organiza la Liga Federal, el Torneo de Verano, tendrá hoy actividad con la disputa de varios encuentros en sus diferentes categorías.

Los partidos programados para el primer turno comenzarán a las 17, con 30 minutos de tolerancia. El segundo turno se iniciará a las 18.45.

La cartelera completa se detalla a continuación.

En cancha de Comunicaciones: X Siempre Uriarte F.C. vs. Real Smata F.C. (20) y Beula Construcciones (45). En Status: Borges Unidos vs. Óptica Bella Vista (20) y Copas Aeropuerto (50). En Abogados 1: Argentino Jrs vs. La Católica (1º). En Luz Y Fuerza 1: Deportivo Rec vs. Lubricentro M Y M (40) y Deportivo Rec vs. Dr. Atese (45). En El Polly 1: El Desafío vs. El Argentino (40) y El Desafío vs. Potrero (45).

En El Polly 2: Transpor. Santillán vs. Amigos Textiles (1º) y Transpor. Santillán vs. Sgto Cabral (40). En Nueva Unión: Balneario vs. El Gordo Ramón (1ª) y Despensa Carolina vs. Papelería Mailín (1º).

En Agricultores Pujio: Agricultores vs. Ero-Plas (1º); Ero-Plas vs. Estudio Jurídico López García (1ª) y Estudio Jurídico López García vs. Agricultores (1º).

En El Tata: El Ciclón vs. Bº Sarmiento (20) y El Ciclón vs. Bº Los Pinos (1º). En Complejo Russo 3: Mittelbach - UTA vs. Viejos Amigos (20) y San Miguel vs. Bobinados Soria (20). En Complejo Russo: Los Carpas vs. Lucianita (20) y La Santa Fe vs. Los Pibes (20). En Potrerito 2: Panadería Monteagudo vs. Contreras (20) y Benjamín Bravo vs. Profesores Piratas (50).

En Potrerito 2: El Fortín vs. Piquitos (40) y Amigos de la Vida vs. San Fernando (45). En Potrerito 2: Farmacia La Plata vs. La Estafeta (40) y Marmolería Pereyra vs. Los Magníficos (45). En El Potrerito 1: San José vs. J.V. F.C. (20) y Campos Gnc vs. La 22 (20). En El Potrerito 1: Los Primos vs. Pasaje 445 (20) y Oca F.C. vs. Ferretería El Profesional (1ª). En El Potrerito 1: Gremio vs. Amigos De Lucianita (20) y Red Star vs. Lenon (50). En El Potrerito 1: Cacho vs. San Carlos (20) y Talleres Del Sur vs. Relojería San Francisco (40).

En El Potrerito 1: Nano vs. C-Athletic (20) y Sara Mañu vs. Contreras (1º). En el Potrerito 1: Kovak vs. El Triángulo (45) y Dj Kinka vs. El Puente (20). En Rivadavia -Vta Barranca: Rivadavia vs. Iosep (1º) y Pepsi vs. Loreto (40).

En Mamita Cardozo: Profesores Educ. Física vs. La Saavedra (45) y Veterano Malvinas vs. Salamanca. En Sayago Cardozo: El Templo vs. Moto Full (1º) y San Antonio vs. La 59 (40). En Los Cardozo: Los Tigres vs. Vinalar (20)y Mg Diseños vs. Ferretería Pece (1º).

En Los Pichones: Tapiales Las Gemelas vs. El Flaco y Los Persas (1º) y Excursionistas vs. Los Murciélagos (1º). En La Morocha: Los Amigos vs. Adhoc (1º) y Roque y Amigos vs. Tn Herrería (45). En La Porteña: Macroffice vs. Pukará (1º) y Macroffice vs. San Ramón (40).