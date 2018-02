Los consultorios oftalmológicos son uno de los que más demandas tienen

Fotos IMPORTANCIA. Se logra iniciar un tratamiento precozmente.

17/02/2018 -

En los consultorios oftalmológicos se detectó un importante incremento de consultas de niños desde hace casi un mes. Los médicos indicaron que el 50 por ciento de los pacientes que ingresan a consultorio son chicos en edad preescolar con algún problema en sus ojos.

Como suele ocurrir cada año, los padres asisten a la consulta para cumplir con el chequeo que solicitan en las instituciones educativas, y se encuentran con la sorpresa de que sus hijos padecen algún tipo de afección en la visión.

Profesionales del área destacan, además, que gracias al aporte de la escuela, que obliga a los padres a realizar el control anual, los niños podrán corregir su problema en corto plazo, teniendo en cuenta que si la enfermedad es descubierta en sus inicios, el tratamiento para su corrección será mucho más corto.

"Lo importante es que los padres han tomado conciencia del hecho y ya no vienen a solicitar que se les llene la ficha del niño para presentar en la institución que lo requiera, sin previo control. Ahora son ellos mismos los que piden la revisión de los niños y así pudimos detectar en muchos de ellos, patologías que no sabían que la padecían", explican los profesionales.

Compromiso

"La responsabilidad de los papás es saber exactamente si el niño tiene algún problema en su visión o no, porque en la niñez todo se resuelve mucho más fácilmente. Un ojo que no haya recibido una corrección en su niñez ya entra en un cuadro que se lo conoce como ‘ojo vago’ o ambliopía, por lo cual ya no aprende a ver. Por ello hay que saber si un niño no ve bien, no por esforzarla recuperará su visión. En estos casos siempre se necesita asistencia y tratamiento", explican.

Y agregó: "Hoy en día, gracias a toda la información que circula respecto del tema, es que casi nadie pide para la escuela un certificado de favor, sino que los mismos padres exigen un control".