Fotos Prisión preventiva para la mujer que asesinó a su bebé

17/02/2018 -

En un fallo excepcional, la jueza de Control y Garantías, Dra. María Pía Danielsen, dictó la prisión preventiva para María Teresa Díaz, acusada de haber asesinado a su hijo recién nacido.

En la misma resolución instó a las partes a producir algunos informes y evidencias a los fines de volver a analizar la situación de la imputada en una "audiencia especial" que se realizará en un mes. E

l aberrante caso se registró el 18 de diciembre último.

Díaz reside en la localidad de El Zanjón y tiene dos trabajos como empleada doméstica en esa zona.

Aquel mediodía, la mujer habría dado a luz por su propia cuenta en uno de sus lugares de trabajo y -siempre de acuerdo con la investigación- luego habría asfixiado al recién nacido, lo puso en una bolsa y lo arrojó a un canal que corre por ese sector. Esa noche una pareja que circulaba por la zona en auto, detuvo su marcha al encontrarse con varios perros disputándose una bolsa. Eran los restos del bebé muerto, el cual fue desmembrado por los animales. La investigación derivó en la detención de Díaz.

Los forenses constataron que había dado a luz un bebé en término y de la autopsia se pudo establecer que la criatura había nacido con vida. La situación de la mujer es por demás compleja.

Enfrenta la imputación por el delito de "homicidio calificado", por el que podría recibir en un eventual juicio, una pena de hasta prisión perpetua.

El pasado 7 del corriente se había desarrollado la audiencia en la que la fiscal que investiga el hecho, Dra. Natalia Saavedra, solicitó la prisión preventiva para la acusada, entendiendo que lo amerita la gravedad del hecho, la pena en expectativa y el posible entorpecimiento de la investigación.

La defensa de Díaz, representada por el Dr. Emiliano Aguirre, no se opuso al pedido de la Fiscalía, pero abogó por una morigeración de la prisión preventiva (prisión domiciliaria), contemplada en el Código Penal para casos excepcionales. Si bien la situación particular de la mujer no se encuadraría en esas condiciones excepcionales, sí se trata de un cuadro complejo.

La acusada es madre soltera de un adolescente de 15 años y estaría a cargo de un hermano con un retraso madurativo grave, por lo que ella era el único sostén de la familia y ambos estaban a cuidado de ella.

En consecuencia, la Dra. Danielsen, basándose en el artículo 191 del Código de Procedimiento Penal, resolvió dictar la prisión preventiva en contra de María Teresa Díaz y fijar una audiencia especial para dentro de 30 días, donde se volverá a analizar su situación. Para ese entonces, la jueza de Control y Garantías instó a las partes a presentar informes del Cuerpo Médico Forense sobre la discapacidad del hermano de la acusada, un informe socioambiental en los domicilios de la mujer y del resto de sus hermanos, para verificar que nadie pueda hacerse cargo del hijo de la imputada y del hombre con retraso madurativo.

Además, solicitó la intervención de la Subnaf, que se constaten las condiciones en las que vivía la acusada con las personas a su cargo y si alguien puede responsabilizarse por su manutención para que ésta cumpla un arresto domiciliario.

De esta manera, las partes tendrán un mes para continuar trabajando en el caso, mientras la mujer permanece privada de su libertad.