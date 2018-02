Old Lions y Lawn Tennis ponen a prueba su trabajo

Fotos ATRACCIÓN EL partido como siempre despierta pasiones, y a pesar de que es un juego amistoso ambos querrán ganarlo.

17/02/2018 -

Old Lions y Santiago Lawn Tennis protagonizarán hoy desde las 17.30 el primer clásico del año que tendrá carácter amistoso y el cual servirá para evaluar cómo se encuentran ambos equipos tras una dura pretemporada y a tres semanas del debut de ambos en el Torneo del Interior de la UAR.

El duelo será en la cancha de Old Lions. A las 15.30 lo harán en Intermedia. El partido presentará a nuevos cuerpos técnicos. En Old Lions encabeza el tucumano José Molina, en tanto que Alejandro Venier será el head coach de Lawn Tennis. Este test será de suma importancia para que ambos empiecen a sacar las primeras conclusiones de cara a la primera gran exigencia de la temporada, que será el Torneo del Interior. Lawn Tennis jugará el TDI B, junto con Jockey Club de Villa María, Tilcara de Entre Ríos y Aranduroga de Corrientes, en tanto que el León participará en el flamante TDI C y tendrá como rivales a Carlos Paz Rugby, Mendoza Rugby y Capri de Posadas, Misiones. Las entradas tendrán un costo de $ 80 mayores, $ 40 juveniles de entre 15 y 18. M15, gratis.