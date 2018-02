El lunes comienza el Torneo Apertura 2018

17/02/2018 -

El presidente de la Asociación Capitalina, Carlos Basualdo, confirmó que el próximo lunes comenzará el Torneo Apertura 2018, en las categorías Infantiles, Cadetes, Juveniles y Mayores.

Basualdo explicó que la intención de la mesa directiva es la de "tener un torneo más largo para fomentar el desarrollo de nuevos valores, más partidos es más competencia y crecimiento".

Otra de las novedades es la creación de un torneo 3x3, reservado para jugadores de la categoría U21.

Además, se invitó a los clubes a participar en un torneo de mayores 40 años, que reunirá a las viejas glorias del básquet santiagueño.

Primera jornada

La noche del lunes se cumplirá la primera jornada, con la siguiente programación: Olímpico vs. Juventud, en Infantiles y Juverniles; Tiro Federal vs. Independiente, en Infantiles y Juveniles; Quimsa vs. Jorge Newbery, en Infantiles y Juveniles; Belgrano B vs. Olímpico, en Infantiles.