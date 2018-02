"Al dinero ya lo daba por perdido", dijo un damnificado

Notas Relacionadas

Un "amigo" le giró dinero y el cordobés acusado de estafa recuperó su libertad

17/02/2018 -

"Estoy muy contento, al dinero ya lo daba por perdido", así lo aseguró un hombre de apellido García, víctima de Castelli.

García, propietario de un autoservicio, explicó a EL LIBERAL que fueron 4 los cheques que había recibido del acusado y que cuando le reclamó, el hombre literalmente desapareció.

"No me quedó otra que hacer la denuncia, ya no tenía muchas esperanzas, lo daba por perdido a ese dinero, pero esta vez la Justicia me dio una respuesta satisfactoria", aseguró García cuando fue a retirar el dinero en concepto de resarcimiento que Castelli entregó en la Fiscalía.