Polémica: "Pampita" defiende a su hermano

Fotos Carolina habló sobre la denuncia que Vicky Garay le hizo a Guillermo por agresión. Respuesta controvertida.

17/02/2018 -

Después de que Victoria Garay hiciera pública la denuncia por violencia de género contra Guillermo Ardohaín, hermano de Carolina, y de la contrademanda por parte del odontólogo, se esperaba que "Pampita" se refiriera al tema.

Sobre todo, porque la joven de 18 años había contado que "Pampita" compartía momentos con la pareja, más allá de que no tenían una relación de amistad.

En cada declaración Victoria despegó a Carolina del tema y reconoció que ante ella, su hermano siempre mostraba como que la pareja no tenía fisuras.

Recién llegada de Miami, la modelo fue abordada por las cámaras de "LAM", y si bien charlaron de otros temas, la pregunta acerca de cómo vivía la situación por la denuncia contra su hermano Guillermo fue inevitable.

"Pampita" no quiso extenderse demasiado en su respuesta, pero sorprendió por el concepto, que genera polémica por su reflexión: "Hablo todo el tiempo con mi hermano. Se va a resolver en privado. Las cosas se resuelven en privado y en la Justicia. No en los medios. Cada uno se maneja como quiere, yo no soy quién para juzgar cómo se maneja la gente. Pero bueno, yo por supuesto estoy incondicional apoyando a mi hermano".

Cuando le preguntaron acerca de la posible Inhabilitación del consultorio, Carolina dijo: "No te puedo decir lo que sé, pero hablo con mi hermano todo el tiempo y no quiero hacer comentarios públicos porque es un tema de él. Esto trasciende porque yo trabajo en la TV. Amo a mi hermano y cuenta conmigo para lo que necesite", reafirmó, sin ponerse jamás en el lugar de una mujer golpeada.