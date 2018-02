Laurita habló con la amante de "Fede" Bal

17/02/2018 -

Laurita Fernández volvió a romper su relación de amor con "Fede" Bal. La bailarina se enteró de una nueva infidelidad del actor con Becky Vázquez, una chica que forma parte del cuerpo de baile de la revista que encabeza, "Magnífica". Laurita se comunicó con Becky para contarle que se había enterado de todo.

"Me llamó para decirme que sabía todo y que se había separado", reveló la bailarina de "Magnífica". Además agregó que Fernández "no me insultó, me habló en re buenos términos. Yo le respondí que estaba equivocada, que se estaba confundiendo, que nada que ver. Pero no me escuchó mucho".

Luego, Becky desmintió que existan pruebas sobre el supuesto affaire con su compañero de elenco