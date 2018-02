Revista reveló un "affaire" de Trump con una modelo

Fotos INFIDELIDAD. Trump negó haber tenido una relación con una exPlayboy.

17/02/2018 -

NUEVA YORK, Estados Unidos. Un nuevo escándalo se cierne sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por una relación extramatrimonial con una exmodelo de Playboy antes de entrar en la política, que fue revelada por la revista The New Yorker, a pesar de que sus aliados acordaron pagos e hicieron arreglos legales para que la información no llegara a los medios.

Según el informe publicado, Trump mantuvo una aventura con la ex Playmate del año Karen McDougal, a quien conoció en una fiesta para "The Apprentice" en 2006, cuando ya estaba casado con la actual primera dama, Melania.

McDougal escribió una declaración manuscrita de ocho páginas, relatando todo lo sucedido aquella noche y entregó el escrito a su amigo John Crawford, quien lo compartió con Ronan Farrow, de la famosa revista The New Yorker. Trump "inmediatamente me tomó cariño, me siguió hablando, diciéndome lo hermosa que era, etc.!", relató McDougal, según publica la afamada revista, citada por la agencia Ansa.

"Era tan obvio, que un ejecutivo de Playmate Promotions me dijo, ‘Wow, él está encima tuyo, creo que tú podrías ser su próxima esposa’", continuó la ex Playmate en el artículo que lleva por título "Donald Trump, una modelo de Playboy, y un sistema para ocultar la infidelidad".

La Casa Blanca rechazó, a través de un comunicado, que Trump haya mantenido una relación con McDougal.