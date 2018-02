García Bernal arremete contra las "mentiras" de Trump sobre México

17/02/2018 -

El actor mexicano Gael García Bernal arremetió contra el presidente estadounidense Donald Trump, por las "mentiras" que éste ha vertido sobre su país.

"Todo se basa en mentiras absurdas, no en la realidad. Es un tanto ridículo", dijo García Bernal en Nueva York con motivo del estreno de la cuarta temporada de la serie "Mozart in the Jungle", donde asume el rol del maestro Rodrigo De Souza, por el que en 2016 se llevó un merecido premio Globo de Oro.

Daño

Durante su campaña por la presidencia, Trump tildó a los inmigrantes mexicanos indocumentados de "traficantes de drogas" y "violadores" y prometió construir un muro en la frontera entre ambos países, pero para el protagonista de los filmes "La mala educación" y "Diarios de motocicleta", no se trata más que de retórica política que, "desgraciadamente, hace daño a mucha gente".