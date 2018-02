CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Febrero 2018

Hoy 21:02 -

CANAL 7

10.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 FESTIVAL DE SUMAMPA

14.30 LA PEÑA DE MORFI

18.30 CINE. SUBÍ QUE TE LLEVO

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 LOS SIMPSONS

21.00 EL SULTÁN. EL ADELANTO

22.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 ESPECIAL MUSICALES DE MORFI

00.15 COMEDY CENTRAL

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

16.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR

TELEVISIÓN PÚBLICA

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 MEGASESTRUCTURAS

18.30 LA ERA DE LA IMAGEN

19.30 CARA DE QUESO

CANAL 9

13.00 MAR DE SUEÑOS

15.00 ALERTA COBRA

16.00 COMBATE

22.00 PETER CAPUSOTTO

EL TRECE

10.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGaO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL 1

17.00 BÁSQUET POR CANAL 14 OLÍMPICO VS. ESTUDIANTES (CDIA) 2

19.00 LA TOCATA

20.00 EL PODIO 2

20.30 ARTESANOS

21.00 GIGANTES DEL SUR

22.00 EN VIAJE

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO NACIONAL “B” MITRE VS. INDEPENDIENTE DE RIVADAVIA

CANAL 4

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

CINEMAX

07.33 LOS PICAPIEDRA Y LA WWE SMACKDOWN EN LA EDAD DE PIEDRA

08.33 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

10.25 GEORGE DE LA SELVA

12.08 EL MAYORDOMO DE LA CASA BLANCA

14.39 LOS PICAPIEDRA Y LA WWE SMACKDOWN EN LA EDAD DE PIEDRA

15.38 LA LEYENDA DE HÉRCULES

17.26 PARKER

19.44 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

20.00 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA MUERTE

23.56 LUCES ROJAS

TNT

02.29 ESTADO CRÍTICO

04.14 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 JOBS

07.58 TRIUNFOS ROBADOS. TODO O NADA

09.53 JUMANJI

11.49 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

14.25 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

16.20 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

17.59 LA ENTREGA INMEDIATA

19.48 AL FILO DEL MAÑANA

22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

00.23 BUENOS VECINOS

TCM

01.20 LOS DÍAS CALIENTES

03.00 EL TRUENO ENTRE LAS HOJAS

04.38 EMBRUJADA

06.19 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.09 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.59 LA NIÑERA

09.43 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.33 LA NIÑERA

12.17 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR

14.02 LOS CAZAFANTASMAS II

15.59 INFIERNO BAJO TIERRA

17.59 TERRENO SALVAJE

19.50 ESCAPE A LA VICTORIA

22.00 SABALEROS

23.13 EL TRUENO ENTRE LAS HOJAS

SPACE

08.14 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

10.02 STREET FIGHTER, LA ÚLTIMA BATALLA

12.00 LUCHA LIBRE AAA

13.25 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE 2

15.39 LA BATALLA DE RIDDICK

17.57 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

20.23 AJUSTE DE CUENTAS

22.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

UNIVERSAL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

09.55 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

10.45 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

11.40 GRIMM

12.35 CHICAGO P.D.

13.30 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

14.20 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

15.15 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

16.10 IT TAKES A KILLER

16.40 FUERA DE CONTROL

18.40 RESCATE EN EL METRO 123

20.45 CONTROL TOTAL

23.00 EL MARGINAL

A DÓNDE IR

CARPA DEL HECHICERO

(CLODOMIRA)

HOY, DANNY PECCI, GRUPO GREEN Y CHIQUINO

RANCHO DE DOÑA MARÍA

(PAMPA MÚYOJ)

HOY, CHIQUINO Y SU MARAVILLA, GRUPO GREEN, DANNY PECCI Y LOS TAITAS.

RINCÓN DE LA EMPANADA

(NECOCHEA 131 LA BANDA)

LOS MARTES Y JUEVES, DE 20 A 21 PARA LOS NIÑOS Y DE 21 A 22.30 PARA ADULTOS, NÉSTOR PÉREZ DICTA EL TALLER DE DANZAS “FOLCLORE DE PROYECCIÓN”.





TORNADO BAILABLE

(RUTA 34- MEDIA FLOR)

HOY, SAÚL Y LOS PALMAREÑOS, GRUPO GREEN Y CHIQUINO Y SUS MARAVILLAS.

SIXTO BAR

(BELGRANO (S) Nº 1991)

EL JUEVES 22, A LAS 22, MIGUEL CARABAJAL PRESENTARÁ “VUELTA AL PAGO”.

FÓRUM

(PERÚ 510)

* EL 13 DE MARZO, A LAS 21.30, MAGALÍ TAJES PRESENTA SU UNIPERSONAL DE STAND-UP “LOS OTROS”.

* EL 25 DE MARZO, DIEGO TOPA CON JUNIOR EXPRESS.





CINES

SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D)

DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)

HOY- 14.00 (Cast) 16.45 (Cast) 19.30 (Subt) 22.20 (Subt) 01.00 (Subt)

18/02 - 14.00 (Cast) 16.45 (Cast) 19.30 (Subt) 22.20 (Subt)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D)

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS

HOY - 17.30 (Cast) 20.00 (Subt) 22.30 (Subt) 00.50 (Subt)

PADDINGTON (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY- 14.35 (Cast) 17.00 (Cast)

LA BÓVEDA (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

HOY 19.30 (Subt)

TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D)

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

HOY - 22.00 (Subt) 00.40

18/02 - 21/02 - 22.00 (Subt)

EL PÁJARO LOCO (2D)

COMEDIA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY 14.10 (Cast) 16.10 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D)

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

HOY- 17/02 - 18.00 (Cast) 21:00 (Subt) 00.20 (Subt)

15.17 TREN A PARÍS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 21/02 20.00 (Subt)

COCO (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17.30 (Cast)

A 47 METROS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22.20 (Subt) 00.20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 18:00- 22:50- (TODOS LOS DÍAS)

LA CRUCIFIXIÓN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00- (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20:50- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17:50 (TODOS LOS DÍAS)