FÚNEBRES | 18 de Febrero de 2018

- Juana Ventura Coronel

- Santiago Zolano Llanos

- Lilia Amelia Coronel de Devega (Estac. Taboada)

CORONEL, JUANA VENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/18|. "Señor tu hija ya esta ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Eva y Hugo, su hija politica Paula, sus hermanas Mercedes y Julia, sus sobrinos Teresa, Elvira, Roberto, Emilio, Ricardo, Pamela, su sobrino y ahijado Marcelo, Mirta, su sobrino nieto e hijo del corazon Jose, Adriana, Tatiana, Abel y Rohola, su sobrino nieto Lautarito, sus sobrinos Mabel, Carlitos y respectivas familias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ AMBERTÍN DE CUNEO, ANA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 16/2/18|. Fundación Psicoanalítica S. Freud (Santiago) participa con dolor el fallecimiento de la hermana de la Dra. Marta Gerez Ambertín. La acompañamos en su pérdida.

GEREZ AMBERTÍN DE CUNEO, ANA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 16/2/18|. Carolina Azar participa su fallecimiento y acompaña a su hermana Marta en este momento de pesar.

GEREZ AMBERTÍN DE CUNEO, ANA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 16/2/18|. Marta Sialle de Gauna y sus hijos participan con pesar el fallecimiento de la hermana de la querida amiga Marta Gerez. Sus restos fueron inhumados ayer en dicha ciudad.

LLANOS, SANTIAGO ZOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/18|. Su esposa Catalina, sus hijos Evaristo, Dorita, Rosalba, Reyes, Antonieta, Fany, Juan, Hugo, Chichí, Arnaldo, Berta, Adela, Clarisa y Gustavo con sus respectivas flias., lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Jiménez.

LLANOS, SANTIAGO ZOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hijo Hugo, su nuera Graciela Casagrande, su nieto Pablo y su consuegra Julia Agüero y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para él la luz que no tiene fin.

LLANOS, SANTIAGO ZOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/18|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Cuñadas de su hijo Hugo; Doris Casagrande de Drossi y flia., y Chichí Casagrande y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

LLANOS, SANTIAGO ZOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/18|. La comunidad educativa de la Escuela N' 1241 Benjamín Santillán, acompañan con afecto a su hija Lic. Berta Noemí Llanos y flia. en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

LLANOS, SANTIAGO ZOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/18|. Los militantes del Partido de Integración Social "2 de Abril" participan el fallecimiento del papá del compañero Gustavo Llanos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, SANTIAGO ZOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/18|. Tere y Mica Unzaga participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Hugo y Graciela en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Kelly Ruiz,su esposa Alejandra, sus hijos y nietos, acompañan en el dolor a su nuera familia de Verónica Ruiz. ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Jorge Auatt, Cecilia Ruiz y su hija Sofia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, WALTER HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Su primo Ramiro Córdoba, su esposa Estela e hijos participan de su fallecimiento y acompañan en el dolor a Eduardo, Amalia, Fany y Ramona por la partida de su hermano al Reino de los cielos. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Dr. Francisco Lescano Núñez, Dra. Liliana Lescano Núñez y Dr. Roberto Rosenberg acompañan con profundo sentimiento de pesar y en oraciones a su querida familia y a la amiga María Matilde.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Claudia Elena Salvatierra y sus hijos participan el fallecimiento de la querida Anita y acompañan a sus hermanas Pipi y Roxana en tan doloroso momento.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. César Federico Herrera y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Rodrigo Dieguez y familia participan el fallecimiento de la madre de su amigo Ricky.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Anita Castiglione y sus hijos Mariana, Ale, Joaco y Joshe participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Fabrizio y sus hermanos y demás familiares.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Dr. Mario Roberto Ábalos y Sra. Gloria Herrera participan con gran pesar su fallecimiento, acompañan en el dolor a sus familiares y elevan oraciones por su eterno descanso.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Dr. Ernesto A. J. Vital, su señora Sara Ugozzoli y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga Anita. Hemos sido compañeros de trabajo en el Poder Judicial de la Provincia y la ciudadanía puede estar segura de que fue una magistrada de alto rango y de excelsa rectitud y que realmente amaba a la justicia, tanto como amó a su familia. Sus fallos llevaban impreso el sello de dar a cada uno lo suyo y así es recordada por los que estuvimos en su generación; sé que sufriste querida amiga, pero nuestro Señor te recompensará esos malos momentos. Tus hijos pueden estar orgullosos de la madre que tuvieron, a quienes acompañamos junto a toda tu familia, y lo hacemos rogando para que descanses en paz.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. José Antonio participa con profundo dolor su falleciento y acompaña a su familia en este triste momento. Ruega una oración en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Tufi Jorge Saad y flia., lamentan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Norma y Andrea Umbides participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de Norita rogando una pronta resignación a toda querida familia

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Hugo Nieva, su esposa Cristian del Valle Torres y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus padres y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Dr. Darío Santiago Nassif, su esposa e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su entrañable amigo Rubén. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Gustavo Nassif, Carmen Lavaisse y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento el hijo de sus hermanos del alma Rubén y Nora. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Alfonso Nassif y toda su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Pedro Rodríguez y flia. amigo de su papá Rubén participan con profundo dolor su partida.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Pablo Alejandro Rodríguez y su hijo Benjamín participan con dolor su fallecimiento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sr. Carlos Roberto Llebeili y flia. participan su fallecimiento y elevan plegarias en su querida memoria. Acompañan en el dolor al Sr. Rubén Verón y flia.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Aunque duela su ausencia aprenderemos a esperar que regreses de este viaje a la eternidad. Silencio nadie debe sollozar se durmió mi amado y ya descansa en paz. Eternamente en el corazón de su amada esposa María Inés, de sus hijos Rubén, René, David y Emilia, de sus hijos políticos Roberto, Fernanda y Cecilia y de sus nietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia La Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Me cuesta mucho aceptar tu marcha, pues fuiste un hombre maravilloso, padre al que ame con todo el corazón. Soy consiente de que esta despedida es momentánea. Le pido a Dios la fortaleza para continuar con mi vida, porque no quiero hundirme en la tristeza de no verte. Permanecerás por siempre en mi corazón. Tu hija María Emilia, tu hijo político Roberto y tus nietos Faryd y Anissa, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia la Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

BARRERA DE CORDERO, ARMINDA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/13|. Amada madre y esposa, a cinco años de tu partida, tu recuerdo sigue presente. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu esposo, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral Basílica.

MALDONADO, HÉCTOR MANUEL (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/18|. Es tanto lo que te extrañamos, pues dejaste un inmenso vacío en nuestra casa, pero cerca del Señor sabemos que continúas protegiéndonos como lo hacías a nuestro lado. Su esposa María Cristina Rodríguez y sus hijos Pedro Pablo, María Alejandra, Héctor Martín y Ariel Fernando invitan a la misa al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre Celestial a celebrarse mañana 19/2 a las 20.30 en la parroquia San José, Bº Belgrano. Se ruega una oración en su querida memoria.

NAVARRO, MARIO RENÉ (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su esposa Blanca, sus hijos Mario y Jorge, sus hijas políticas Mariela y Silvia, sus nietos Franco, Maira y Santino; Federico y Lucía invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Mosconi, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

CHÁVEZ, FRANCO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/15|. Hijo querido: Hace tres años que partiste en los brazos del Señor dejándonos con un inmenso dolor en nuestras vidas. El destino te arrancó de mi lado pero no de mi corazón. No puedo creer el tiempo que pasó desde que partiste porque lo siento que fue ayer. No es nada fácil vivir sin ti, estoy aprendiendo a sobrevivir sin tu presencia y sobrellevar el dolor y el vació de estar bien aunque mi alma este destrozada. Hay un lugar en el que siempre estarás, en mi corazón vivirás eternamente. Sus padres y hermanas invitan al misa que se oficiara el día Lunes 19 a las 20.30 hs en la capilla Ntra. Sra. de Pompeya. La Banda

FARÍAS, FAUSTO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus hermanos Gogui Farías y flia; Rubén Farías y flia; Graciela Farías y flia, invitan a la misa al cumplir 9 días el día Lunes 19 en la parroquia Sgo. Apóstol (L.B) a las 20.30 hs. Se ruegan oraciones en su memoria.

HAMDORFF, ANA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/16|. El silencio se apoderó de tu alma y en un vuelo de ángel, te fuiste a la Casa Celestial. Su prima Clara Guardo, esposo e hijos ruegan una oración en tu memoria al cumplirse dos años de su fallecimiento.

HAMDORFF, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/16|. Al cumplirse un nuevo aniversario de tu partida te recordamos con amor. Tu hermana, sobrinos y demás familiares y amigos.

CORONEL VDA. DE DEVEGA, LILIA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/18|. Sus hijos Mirtha, Teresita, Elsa y flia., hnos. Ramón, Víctor y familia, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son velados en Estación Taboada. Serán inhumados en Fernández. EMPRESA SANTIAGO.