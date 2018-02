Fotos "La escultura de Sacháyoj representaba el cuidado del monte y así fue por años"

La obra de Sacháyoj realizada por el artista Alberto Céliz está hecha de quebracho colorado recogido del mismo campo. "Cuando fui convocado por el municipio para hacer una obra, me pidieron que hiciera algo que representara al pueblo", dijo sobre el trabajo que representa al "protector del monte", frente al avasallamiento del hombre ante la naturaleza.

"Yo siento que tomé la energía del lugar para hacer algo que perdurara. Solo soy un medio para hacer las cosas, es lo que hago con cada obra. Represento lo que veo y es lo que hice en Sacháyoj", confesó el artista malinterpretado por el pastor Matías Mohe, conocido en el norte santiagueño por sus ceremonias de "sanidad y liberación".

Por muchos años, la obra artística "estuvo bien cuidada por el municipio y ponderada por los pobladores", comentó Alberto.

Consultado sobre la posibilidad de volver a encarar una obra similar y de esa manera remediar el daño ocasionado, dijo: "Si tuviera la oportunidad de hacer algo representativo, haría lo mismo, porque no es otra cosa que una obra alusiva al espíritu del monte, por algo la localidad lleva ese nombre. Yo vi el daño al monte y la obra representa su cuidado. Es una manifestación del ser y la obra se expresa, y me siento dichoso de tener un don que me dio ‘la pacha’, ‘Diosito’", concluyó.