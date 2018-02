Alfredo Ramírez: "Tenemos que ir partido a partido"

Fotos REFERENTE. "Oveja" Ramírez es uno de los pilares del Ferro.

18/02/2018 -

En la previa del esperado duelo de punteros, el volante de Central Córdoba, Alfredo Ramírez, dialogó con EL LIBERAL y le bajó los decibeles al cotejo de hoy. Si bien coincidió con su compañero Cristian Díaz (había dicho que Central es "el rival a vencer") aclaró que hay que mantener la cautela. "Creo que los demás rivales nos ven así por lo que significa Central en esta categoría. Es un candidato, se habla mucho de Central, más ahora después del partido que dimos vuelta. Pero nosotros tenemos que ir partido a partido y tener los pies sobre la tierra", dijo al finalizar la práctica de ayer.

"Llegamos bien, después de lo fue el partido en Salta estamos muy contentos y trabajamos con ese entusiasmo en la semana. Sabemos que se viene un rival duro y tenemos que estar más concentrados que nunca para sacar el partido adelante", continuó.

La "Oveja" aceptó que los goles recibidos en Salta pudieron ser producto de lo que propone Central. "Seguramente, pero no han sido jugadas muy elaboradas sino que robaban pelotas en el medio y tiraban pelotazos a espaldas de los defensores. Sabemos que puede pasar eso porque somos un equipo que propone mucho, pero ya ajustamos esos detalles y trataremos de no volver a cometer esos errores", adelantó.

Ramírez no cree que hoy se defina nada. "Es muy temprano, es el tercer partido pero sabemos que es muy importante porque si ganamos nos cortamos solos. Hay que cortar los circuitos de juego que tienen ellos, que en el medio juegan bien, y tratar de estar concentrados en todas las líneas", sostuvo.

Para el volante, la gente jugará desde la tribunas: "Para nosotros es muy importante que la gente venga, grite y aliente como lo hace siempre porque se le hace difícil al equipo rival. De local siempre tenemos esa ventaja".

¿Es una revancha enfrentar a Unión? "Es el rival de turno que tenemos ahora. Lo que pasó no lo vamos a poder cambiar. Puede ser que sea tipo una revancha pero el partido ese ya lo perdimos, el que no tenemos que perder es el que viene. Tenemos que demostrar que somos un mejor equipo que ellos", respondió.

Por último, habló de su presente goleador: "No es mi función, pero intento llegar siempre, pisar el área. Convertir bastante seguido me reconforta y me da energías para seguir haciéndolo".