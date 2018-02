Algo más que tres puntos en juego

Fotos SOLVENCIA. Hugo Vera Oviedo se ganó un lugar en la zaga central ferroviaria. El paraguayo volverá a ser titular.

Central Córdoba intentará esta noche acercarse al objetivo de la clasificación al pentagonal final del Federal A, cuando desde las 20 reciba a Unión de Sunchales, en el marco de la tercera fecha de la segunda fase. El encuentro, que seguramente se disputará ante un colmado estadio Alfredo Terrera, será dirigido por el santafesino Adrián Franklin y representa nada menos que el choque de punteros del grupo.

Tanto el Ferro como el Bicho Verde vienen de ganar en sus dos primeras presentaciones y lideran con puntaje ideal. Por eso, en caso de haber un ganador esta noche, quedará con la punta en exclusividad y más cerca de la clasificación (lo conseguirán los dos primeros más el mejor tercero de ambas zonas). Y Central intentará hacer pesar su localía para acceder a ese privilegio.

El equipo que dirige Gustavo Coleoni transpiró bastante para conseguir los seis puntos que ostenta. Y en ambos casos tuvo que dar vuelta resultados. En la primera fecha, pasó del 0-1 al 2-1, en el cuarto y último minuto adicionado, ante Crucero del Norte, en el Oeste. Y el domingo pasado, en Salta perdía 3-0 con Gimnasia y Tiro a los 27 minutos del primer tiempo, pero se recuperó y se impuso 5 a 3.

Si bien el entrenador ferroviario aún no confirmó el equipo, es muy probable que repita los once que puso en Salta. Es que en la semana la duda fue la presencia de Diego Jara, ausente ante el "Albo" por un desgarro. Pero el delantero no se recuperó y ni siquiera estará en el banco de suplentes esta noche.

Unión, que entró por "la ventana" al ganarle justamente a Central Córdoba en el Oeste en la última fecha de la fase pasada, es la sensación de esta segunda fase y viene de golear 4 a 0 a Sportivo Belgrano de San Francisco.

La tercera fecha de la zona B tendrá otros tres partidos en la jornada de hoy. Desde las 18.30, Chaco For Ever, con el debut de Luis Medero como DT, recibirá a Crucero del Norte. A las 19.15, Sportivo Belgrano será local de Sarmiento de Resistencia y desde las 20 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta.