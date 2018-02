Barcelona volvió a sonreír y estiró las ventajas en la tabla

Fotos PARTICIPACIÓN. Lionel Messi esta vez no marcó, aunque tuvo incidencias en los goles de Suárez y Alba.

Barcelona, con la presencia de Lionel Messi, venció a Eibar por 2-0 y amplió su ventaja como líder de la liga de fútbol de de España, al continuar la 24ta. Fecha

Además, el equipo dirigido por Ernesto Valverde igualó una racha de imbatibilidad de 24 encuentros desde el arranque que antes poseían Real Madrid (1968-1969, 1988-1989 y 1996-1997) y Real Sociedad (1979-1980).

El rosarino Messi, goleador del certamen con 20 conquistas, no anotó en esta ocasión, más allá de que cedió una perfecta habilitación para la primera conquista del uruguayo Luis Suárez (Pt. 16m.).

Y el astro del seleccionado argentino también tuvo activa participación en el segundo tanto ‘blaugrana’, luego de que el arquero serbio Marko Dmitrovic le tapara un remate al ingreso al área. El marcador de punta Jordi Alba recogió el rebote y sumó el segundo gol (St. 43m.).

Con este resultado, Barcelona llegó a las 62 unidades, producto de 19 triunfos y 5 empates. Y le sacó 10 de diferencia a Atlético Madrid, que hoy jugará ante Athletic Bilbao, a partir de las 12.15 hora argentina.

Eibar (35 puntos) terminó el juego con diez hombres como consecuencia de la tarjeta roja que recibió el mediocampista chileno Fabián Orellana.

Por otra parte, un gol del argentino Jonathan Calleri fue insuficiente para el colista Las Palmas, que perdió 1-2 con Sevilla.

En el estadio de Gran Canaria, el ex delantero de Boca Juniors y All Boys convirtió el descuento, a los 37 minutos de la segunda etapa, a través de un tiro penal.

Los goles del elenco andaluz fueron obra del francés Wissam Ben Yedder (Pt. 35m.) y Pablo Sarabia (St. 5m.).

Los otros resultados de ayer fueron: Alavés 1, La Coruña 0 y Málaga 1, Valencia 2.

Hoy continuará la jornada con los encuentros Real Sociedad vs. Levante, Atlético Madrid vs. Athletic Bilbao, Espanyol vs. Villarreal y Betis vs. Real Madrid. Mañana se cerrará la fecha con Getafe vs. Celta de Vigo.