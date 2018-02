Fotos Experta indica cómo deben prepararse los docentes para ponerse al frente del aula

18/02/2018 -

Los docentes y directivos volverán mañana a las escuelas para dar inicio al ciclo 2018.

Ellos serán los primeros en retomar la actividad anual, tras las vacaciones, y para que el regreso no se convierta en un trauma los expertos aconsejan prepararse mentalmente antes de volver a la escuela.

Según la Lic. Ana Roxana Gálvez los maestros y profesores también pueden padecer el estrés posvacacional durante los primeros días, sobre todo frente a sus alumnos los primeros días de clases con ellos.

"Como primera medida, los docentes deben prepararse mentalmente antes de ponerse al frente de un aula. Además, desde el inicio de las actividades anuales deben proponerse no caminar solos en este nuevo período. Por ello, lo ideal es escuchar los consejos de los docentes con mayor experiencia y recurrir a los libros para buscar los contenidos sin necesidad de estresarse ante la ausencia de ideas", aconsejó la Lic. Gálvez sobre cómo deben encarar la primera etapa del trabajo anual para no morir en el intento. Mañana será el día. Algunos con más expectativas que otros iniciarán la actividad del año, y cada uno experimentará seguramente sensaciones distintas. Teniendo en cuenta que el regreso a las escuelas es inminente para los docentes, la adaptación a las actividades anuales las experimentará con sus pares y superiores. En este sentido se aconseja crear un ambiente ameno entre los maestros y las autoridades de cada establecimiento para que el regreso no sea tenso desde el primer día.

"La primera semana será complicada porque se retomará la actividad, y a pesar de que no tendrán contacto con los niños costará volver al ruedo. Por eso es conveniente que los docentes comiencen a revisar sus carpetas, sus libros, y prepararse mentalmente para no sufrir el impacto de un día para el otro", dijo.