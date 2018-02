Fotos Mujer policía reanimó a una niña de 2 años y se convirtió en un "ángel de uniforme azul"

Una mujer policía salvó de una segura muerte a una nena de 2 años que había ya perdido los signos vitales cuando su madre -vecina de la Comisaría 11 del Bº Ejército Argentino- pedía a los gritos que alguien la ayudara.

La cabo Natalia Serrano salió de la seccional y le practicó los ejercicios de reanimación durante 40 minutos hasta que la niña volvió a abrir los ojos y fue trasladada para mayores cuidados.

‘Dios la puso en mi camino en el momento más difícil de mi vida’, escribió la joven madre en Facebook. Agradeció al ‘ángel de uniforme azul’, que le devolvió la vida a su nena.

La historia comenzó en la tarde del miércoles 14 de febrero en el Bº Ejército Argentino.

Florencia, mamá de dos nenas, contó que la beba había estado con fiebre, le dio la medicación, una mamadera de leche y la nena se durmió. La acostó en su cuna, hasta que cinco minutos después la vio sin signos vitales y cruzó desesperada a la Comisaría.

La cabo Natalia Serrano contó que sus compañeros solicitaron una ambulancia con urgencia, ‘pero yo no puedo explicar lo que me pasó cuando la vi -sostuvo-, creo que por mi cabeza no pasaba nada, y lo único que hice fue quitársela de los brazos, acostarla en el piso y comenzar los trabajos de reanimación’.

La pequeña hervía y no reaccionó en los primeros momentos. Todos pensaron lo peor, sin embargo la mujer policía no cesaba en su intento de reanimarla. Pasaron unos largos 40 minutos y entonces se produjo el milagro, abrió sus ojos y fue trasladada al Cepsi.

La cabo Natalia Serrano vive con sus 5 hijos en el barrio Siglo XXI; y en una entrevista con Radio Panorama, dijo que no pudo evitar pensar en ellos en ese momento: ‘Cuando ya se estabilizó y se la llevaron, me quedé en silencio y en frío me puse a pensar en mis hijos y es imposible no ponerme en el lugar de esa madre; es la primera vez que me pasa presenciar una situación así y por suerte reaccioné al instante’, recuerda emocionada.

Todos los policías realizan anualmente capacitación en prácticas de casos de emergencia, justamente para saber cómo actuar en casos de accidentes de tránsito, de convulsiones, ahogamiento por asfixia, etc.

La nena estuvo internada hasta el jueves a la noche y se recupera.

‘La familia no tiene más que palabras de agradecimiento; pero para mí no hay mayor satisfacción que el haber podido hacer algo, y que eso que hice le salvara la vida’, dijo entre lágrimas esta policía que por 40 minutos se convirtió en un verdadero ‘ángel de uniforme azul’.