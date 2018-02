El Consejo General de Educación cita a personal docente e institucion

18/02/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites.

Los mismos deberán asistir de lunes a viernes de 8 a 12.30, a la sede del organismo, que se encuentra ubicada en Av. Belgrano (S) Nº1.940, de la ciudad Capital.

Listado

Los convocados por el Consejo de Educación son: As. Nº 52832/15; García, Julia M.; As. Nº18995/17; Dir. Esc. Nº218; As. Nº 40894/17; Mansilla, Yisela; As. Nº 33104/17; Dir. Esc. Nº1039; As. Nº 45313/17; Correa Claudia S.; As. Nº63012/16; Orellana, Rosana; As. Nº36770/16; Suarez, Norma; As. Nº43951/17; Samcini, Laura; As. Nº13988/17; Meleán, Daniel O.; As. Nº36219/17; Ulloa, Andrés I.; As. Nº23546/17; Silva, Luisa; As. Nº36955/17; Lagos, Jorge; As. Nº34358/15; Sánchez, Cecilia; As. Nº23229/17; Espeche, Yaqueline; As. Nº33745/17; Canceco, Pedro; As. Nº60524/16; Acuña, Vilma; As. Nº31401/17; Ullua, Josefa; As. Nº57646/17; Suárez, María E.; As. Nº35118/17; Toloza, María E.; As. Nº35892/17; Poloni, Liliana; As. Nº46739/16; Gómez, Ivana R.; As. Nº39379/17; Llanos, Sergio; As. Nº53664/17; Ávila, Lucrecia M.; As. Nº30649/17; Dir. Esc. Nº8; As. Nº48980/16; Gonzales, Yesica V.; As. Nº47229/17; Dir. Esc. Nº885; As. Nº31473/17; Candia, Norma M.; As. Nº35177/17; Brandán, Héctor R.; As. Nº17152/17; Ortega, Marta; As. Nº 35162/17; Ledesma, Jorge; As. Nº 60038/17; Pedano, Analía V.; As. Nº45995/16; Hetmañiuk, Teresa; As. Nº59837/16; López, Mirta M.; As. Nº7406/17; Alegre, Romina; As. Nº15846/17; San Pablo, Hugo; As. Nº53334/17, Cortez, Dominga M.; As. Nº26143/14; Bencik, María R.; As. Nº6150/17; Dir. Esc. Nº754; As. Nº 20987/17; Gramajo, María; As. Nº39891/17; Dir. Esc. Nº1244; As. Nº48890/17; Romano, Fany; As. Nº62001/17; y Dir. Esc. Nº 332.