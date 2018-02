Fotos Allanaron una vivienda por el robo de $11.000 en una farmacia

La Unidad Fiscal de La Banda trabaja junto con la División Delitos Comunes de esas ciudad para esclarecer el supuesto hurto de 11.000 pesos desde el interior de una farmacia ubicada en calle Alem y Rivadavia del Bº Centro. Según informaron las fuentes consultadas, la investigación comenzó pasadas las 11.30 del jueves, cuando una mujer de apellido Loisau, de 49 años, con domicilio en el Bº 25 de Mayo, se presentó en la Comisaría 14 y denunció que en el interior de la mencionada farmacia le habían robado su dinero. La damnificada sostuvo ante los uniformados que antes de llegar a ese comercio, había efectuado un préstamo. En la farmacia realizó varias compras y al momento de abonar advirtió que su monedero, donde tenía el dinero, no estaba en su cartera. De inmediato se dio la vuelta y había varias personas detrás de ella. Comenzó a buscar su dinero, pero no lo encontraba. Entonces, le solicitó al empleado que realiza los trabajos de seguridad que le muestre las filmaciones de las cámaras, ya que ella habría advertido la actitud extraña de una mujer. Al revisar las imágenes efectivamente se advierte que una joven que se encontraba detrás de la víctima se agacha y levanta algo del suelo -que no se ve con claridad en las imágenes- y lo guarda entre sus pertenencias.

De inmediato se dio participación a efectivos de Delitos Comunes quienes a través de las filmaciones determinaron que se trataba de una mujer de apellido Robles, por lo que salieron en su búsqueda. La misma fue alcanzada a pocos metros de la farmacia.

Al ser entrevistada por los policías, Robles aceptó que estuvo en el local, pero negó retundamente que haya "encontrado" el monedero de la víctima. La policía se entrevistó con el fiscal de turno, quien solicitó al juez de Control y Garantías Dr. Raúl Santucho registrar la casa de la sospechosa.

Con el permiso del magistrado, los efectivos se trasladaron hasta una vivienda del Bº Los Lagos.

Allí requisaron minuciosamente las instalaciones, pero los resultados fueron negativos. La policía seguirá con la investigación para lograr esclarecer el hurto.

Por orden del representante del Ministerio Público se citará a las personas que aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad donde estaba la damnificada. Además, también se solicitaron las grabaciones del comercio donde la mujer realizó el préstamo.