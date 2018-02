Melania evita a la prensa tras los rumores de infidelidad

Fotos CRISIS. Tras los rumores, Melania evita mostrarse con Donald Trump.

18/02/2018 -

La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, optó por no salir de la Casa Blanca junto a su esposo, como estaba pactado, para tomar un vuelo hacía Florida. Ella optó por retirarse por su propia cuenta, luego de que una mujer afirmara que tuvo un romance con el magnate, antes de que llegara a la presidencia.

Melania, de 47 años evitó realizar el viaje en helicóptero desde la Casa Blanca hasta la Base Andrews, y decidió ir por su cuenta, en un recorrido más largo, para tomar el vuelo con Trump a Florida por el fin de semana largo.

A los periodistas que viajaban con el mandatario se les impidió ver a la primera dama en el vuelo, pero ella salió del avión en West Palm Beach con su marido.

Ambos bajaron las escaleras juntos; ella, con anteojos de sol oscuros y sin sonreír.

El vuelo tuvo lugar horas después de que la ex conejita de Playboy Karen McDougal afirmara que ella y Trump tuvieron una relación sexual en 2006, meses después de que Melania diera a luz al hijo menor del ahora presidente, Barron.

McDougal también describió complejos acuerdos legales y financieros para impedir que el romance se hiciera público.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Pero en una declaración a la revista The New Yorker, un vocero anónimo dijo que Trump había negado tener una relación con McDougal y calificó las afirmaciones de "noticias falsas".