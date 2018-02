El apoyo de Jimena a Del Potro en un triste momento

18/02/2018 -

Juan Martín del Potro atraviesa un triste momento. El tenista publicó en la red que su perro, compañero durante 10 años, había muerto. La noticia conmovió a Jimena Barón, de quien se separó hace días, quien le brindó un cálido gesto. "Te voy a extrañar mucho, compañero fiel. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón. Adiós, Cesar", escribió "Delpo"en Instagram junto a una foto que lo muestra con su amigo canino. Si bien la pareja está separada, el amor sigue ahí y están en contacto. Al ver el post con la triste noticia, la cantante y actriz dio un guiño 2.0 al tenista con un "me gusta" (que en Instagram es un corazón). El guiño de Barón hizo que muchos de sus seguidores comenzaran a especular con una posible reconciliación. El tiempo dirá.