"Las horas oscuras de Churchill"

La Segunda Guerra Mundial iba derecho a ser ganada por la Alemania nazi hasta que Winston Churchill fue electo primer ministro británico y en sus primeros 25 días al mando, con decisiones no exentas de polémicas, cambió el destino bélico, algo que narra la nominada al Oscar "Las horas más oscuras".

Para ello el director Joe Wright ("Ana Karenina") puso en pantalla a Gary Oldman, quien también compite por la estatuilla de la Academia como rol protagónico, en un papel que lo borra por completo de otros roles y traslada al espectador a 1940.

Pese a que Oldman viene arrasando en todas las premiaciones que antecedieron al Oscar, su mimetización con el ex premier y premio Nobel de Literatura en 1953, deja un sinsabor.

Si bien, por un lado, el tono de los discursos y el carácter de Churchill reflejan a un hombre firme, pese a sus dudas, no se puede dejar de lado que el intérprete del "Drácula" de Francis Ford Coppola, se encuentra escondido debajo de maquillaje.

El propio actor reconoció que esta situación, a la que se sometía por cuatro horas al día, resultó ser de gran importancia para encarnar a quien fuera uno de los líderes políticos más importantes del Siglo XX.

"Puede parecer que toda esa parafernalia, todo ese maquillaje, prótesis y pelucas, sería algo que me limitaría y, extrañamente, fue todo lo contrario: fue liberador. Saberme escondido me dio una confianza extraordinaria, pero es que, además, había interiorizado el personaje y el guion como si se tratara de una obra de teatro. No tenía que pensar en nada, era yo. Sólo tenía que relajarme y dejarme ir", dijo Oldman en un reportaje.

El filme, además, no puede dejar de sufrir algún tipo de comparación, más no sea lejana, con "La Caída", del alemán Oliver Hirschbiegel y nominada al Oscar como mejor película extranjera en 2012.

En ambos, se muestra a un líder que se siente todopoderoso y del cual sus lugartenientes dudan; el Reino Unido y Alemania están a punto de caer; la cinta sucede, en su mayoría, dentro de un búnker; las secretarias de ambos son los puntos de vista desde el cual se observa al protagonista; en uno, está la batalla final de Berlín; en el otro, las fuerzas británicas buscan salir de la bahía de Dunkerke.

Pero mientras que en la película alemana se siente el encierro del subsuelo, la presión de la batalla y la asfixia de la no salida, en "Las horas más oscuras" el clima, por momentos, es casi risueño y hasta de condescendencia en el momento más crítico del Reino Unido desde las batallas con Napoleón. Hasta la música elegida juega en contra del clima bélico que se desarrollaba en toda Europa.