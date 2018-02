¿Cómo puedo manejar mis emociones?

19/02/2018 - No estás solo: date cuenta de que todos los de tu misma edad están pasando por la misma etapa, los cambios de humor son comunes en la adolescencia. Cuenta hasta 10: o haz algo que te tranquilice durante unos momentos, especialmente si te sientes enojado o irritable. Habla: con aquellas personas en las que confías; los amigos pueden ayudarse unos a los otros. Hablar con los padres también es muy importante, ellos pueden compartirte sus propias experiencias y siempre querrán lo mejor para vos. Haz ejercicio: esto produce más beta-endorfina, la hormona que controla el estrés y mejora el estado de ánimo. Duerme lo suficiente: esto es muy importante pues tu cuerpo requiere de mucha energía para crecer. Llora o desahógate: esto no tiene nada de malo; de hecho, llorar hace sentir mejor a las personas. Sin embargo, si te sientes triste la mayoría del tiempo y no consigues que esto pare, puede que estés deprimido y necesites ayuda de un profesional especializado como el neuropsicólogo. Ten calma: así como te sientes de mal humor sin razón alguna, este estado de ánimo pasará.