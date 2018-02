Fotos Hallan muertos a una menor de 16 años y su supuesto novio de 32

19/02/2018 -

Los cuerpos de una adolescente de 16 años y de un hombre de 32, quienes habrían sido novios, aparecieron a orillas del río Dorado y horas más tarde la Policía detuvo a un hermano del fallecido. El extraño hecho abrió una investigación judicial, generó inquietud social en Salta y provocó una ola de rumores en todo el pueblo Apolinario Saravia. Según refleja un informe publicado por el diario El Tribuno de esa provincia, Gabriela Figueroa se había ido de su casa el viernes alrededor de las 9. Con el paso del tiempo le llamó la atención a la madre que no regresara. Tras contactarse con el círculo familiar y los amigos más cercanos, y sin poder ubicar a su hija, durante la tarde fue a la Policía y denunció su desaparición. La adolescente no daba señales y la preocupación crecía con las horas. El sábado, temprano en la mañana, la madre publicó en su cuenta de Facebook un mensaje pidiendo ayuda a sus contactos con la fotografía de Gabriela, donde ella había puesto un teléfono para que la llamaran. Las tristes noticias comenzaron a llegar cerca del mediodía. A esa hora la Policía halló en el río Dorado, en una zona que la gente del lugar conoce como "la Muralla", el cuerpo de Luis Rodríguez, de 32 años, quien sería novio de la adolescente. Estaba colgado de un árbol. Se organizó, entonces, un cerco de seguridad, se dio intervención a la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, delegación Apolinario Saravia, y fueron convocados los peritos del CIF. También avanzó un rastrillaje por el río, ante la sospecha de que allí estuviera Gabriela. Casi cinco horas después, la búsqueda terminó cuando los efectivos vieron el cuerpo de la adolescente de 16 años entre unas malezas, muy cerca del agua. Investigación El fiscal penal Oscar López Ibarra ordenó entonces la toma de muestras para las pericias necesarias, el registro de testimonios de personas que habrían visto o estado en contacto con la pareja antes del desenlace, así como la realización de la autopsia de los cuerpos. Durante las primeras investigaciones policiales se obtuvo el testimonio de una persona que dijo haber visto el viernes a Luis junto a su hermano en esa zona del río, y describió que el muchacho fallecido vestía la misma ropa con la que fue encontrado sin vida ayer en la tarde. Con esta declaración y otros detalles que permanecen en reserva en el expediente, el fiscal López Ibarra ordenó a los efectivos que buscaran y detuvieran al hermano de la víctima, trámite que se completó durante la misma tarde. Anoche, a última hora, los médicos forenses continuaban realizando la autopsia sobre los dos cuerpos en la morgue del hospital de Apolinario Saravia. El estudio permitirá saber el día y la hora en los que fallecieron, así como la mecánica. Sin carátula Hasta anoche la Fiscalía Penal no había informado la carátula bajo la que investiga la extraña muerte de Gabriela y Luis, hallados a orillas del río Dorado. Apenas se encontraron los cuerpos se sospechó que podría tratarse de un femicidio seguido de suicidio, pero esa hipótesis fue desvaneciéndose a medida que pasaban las horas y la investigación avanzaba. Aún así no está descartada. También el arresto del hermano de Luis -cuyos datos quedaron en reserva-, podría derivar en que el hecho termine caratulado de otro modo.